El abandono azota la FP: Uno de cada cuatro estudiantes de grado superior no termina

Uno de cada cuatro estudiantes de FP Superior en la C.Valenciana (24 %) abandonan el grado. Es la segunda tasa más elevada de España solo superada por Aragón (24,3 %), según recoge el último informe de Caixabank Dualiza. Casi la mitad (40,4 %) abandonan los ciclos básicos y uno de cada tres (30 %) deja incompleto el grado medio, tasas por debajo de la media nacional.

Pese a todo, el informe destaca que se trata de porcentajes muy elevados ya que implica que, como poco, uno de cada cuatro jóvenes no van a acabar los estudios a los que se han apuntado. La falta de orientación para, las falsas expectativas sobre el peso de las clases teóricas o la situación económica de la familia son las principales causas para el abandono de los estudios, según apunta el informe.

Los datos salen del informe "El abandono de la Formación Profesional en España: diagnóstico y pruebas de mejora', elaborado por Caixabank Dualiza y la Universidad de Baleares. Es una estimación de un fenómeno poco estudiado hasta ahora, y se basa en datos del Ministerio de Educación sobre los estudiantes. Además, profundiza sore las causas que hay detrás de esto, ya que las tasas de abandono en FP son mucho más altas que en otros estudios del mismo nivel.

Estudiantes de FP de Química en FeriaValencia. / Francisco Calabuig

Por último, el documento propone una serie de medidas de mejora para tratar de mitigar esta tendencia. El informe ha contado con la participación de profesionales de distintas comunidades autónomas a través de grupos de discusión.

Los niveles

En todas las regiones los porcentajes son más altos cuando menor es el nivel. En la FP Básica (indicada para chavales que tropiezan en la ESO) abandonan un 41,7 % de los jóvenes, un 30,7 % en el Grado Medio y un 18,8 % en el Superior en toda España. El abandono se centra sobr etodo en el primer curso, y los hombres dejan los estudios más que las mujeres, además, titula más el alumnado español que el extranjero en todos los niveles.

El estudio analiza rama a rama los niveles de abandono, y sitúa la FP de Edificación y Obra Civil como la que menos estudiantes titula de España. Menos de la mitad acaban y la tasa de abandono es del 53,9 % en la FP Básica. En Grado Medio son un 45 % los que lo dejan, y en el superior casi un 35 % de todos los estudiantes abandonan antes de acabar el ciclo.

Un estudiante de FP en FeriaValencia / Francisco Calabuig

Es destacable la elevada tasa de abandono en la FP Básica, pensada para salvar al alumnado que no puede sacarse la ESO del fracaso escolar y darle una salida alternativa. "Es un alumnado con un itinerario previo de dificultades académicas, con frecuencia asociadas a otras, y que no ha encontrado respuesta en la etapa obligatoria. En este grupo el abandono se añade a abandonos y dificultades anteriores, lo que hace especialmente difícil que puedan cursar con éxito otras formaciones", reza el documento. En resumen, que tras abandonar la FP Básica esos chavales son carne de cañón, por eso el estudoi incide en la importancia de la detección temprana de las necesidades de los jóvenes para que esto no llegue a pasar.

Medidas para la mejora

El estudio se centra también en apuntar medidas para mejorar esta situación y prevenir el abandono. Para empezar recomienda una mayor coordinación entre centros educativos y de trabajo, y se pide una mayor cooperación a servicios sociales "para abordar los factores externos que influyen en el rendimiento del estudiante".

Una de las claves es orientarle bien, ya que las falsas expectativas producen muchos abandonos. Se recomienda darle "información real sobre los distintos perfiles ocupacionales de cada formación, las competencias necesarias para su realización y los posibles itinerarios de continuación dentro del sistema".

Para esto es fundamental que los centros tengan mejores orientadores que guíen correctamente a los alumnos ei incluso puedan diseñar programas de apoyo. Los especialistas también explican que una de las medidas más efectivas sería la reducción de alumnos por clase a 18 (frente a los 30 de ahora) o dar un mayor apoyo mediante becas a los chavales que acaban dejando de estudiar por problemas económicos.

Un alumno de FP soldando. / Francisco Calabuig

El estudio pone incluso deberes a las empresas que pasan por asumir más responsabilidad en las contrataciones y adecuando los salarios y las competencias al puesto, y exigiendo "una titulación acorde para ejercerlo".

Regiones

El estudio también realiza una comparación territorial por regiones en función de cada nivel educativo. En los grados básicos las uqe lo hacen mejor son País Vasco y Galicia, que repiten en grado medio junto a Navarra y Extremadura. En el grado superior se añade Andalucía. Los peores resultados se dan en Canarias, Asturias y Madrid (FP Básica), Canarias (FP Media) y Castilla y León y Comunitat Valenciana (FP Superior).

Siguiendo las indicaciones académicas para abandono temprano el estudio divide a los territorios en tres grupos. En el mejor colocado están País Vasco, Navarra, Galicia y Extremadura, mientras que en el vagón de cola están Canarias, Asturias, Madrid y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. La Comunitat está en las regiones intermedias, pese a los malos resultados en FP Superior.

El por qué del abandono

El estudio alude principalmente a tres razones, o grupos de personas, sobre los que influye el abandono. En el relativo a la organización de la educación, se dice que en los estudios previos parte del alumnado ya presentaba bajo rendimiento, de las limitaciones para cursar el ciclo deseado en primera opción (por falta de oferta), del desconocimiento de estos estudios, con mayor carga teórica de la prevista, de ratios demasiado elevadas y de falta de orientación profesional, entre otras.

En lo que se refiere a situaciones personales y familiares, se destaca que no sólo influye el género o la nacionalidad, también lo hacen el perfil educativo y socioeconómico de los padres, el apoyo familiar en los estudios o los niveles de autoestima y emocionales del estudiante. En cuanto a los factores relacionados con el mercado de trabajo se apuntan aspectos como la falta de contratación de jóvenes o a las condiciones laborales "poco favorables a la motivación del alumno para finalizar los estudios".

