La investigación al sector público del Botànic no arrancará hasta después de verano

PP y Vox han aprobado este jueves el plan de trabajo para la comisión de investigación del sector público de la Generalitat durante la época del Botànic sin modificaciones sustanciales respecto al propuesto por los socios del Consell hace escasas semanas. Serán 40 los comparecientes, con los exconsellers Gabriela Bravo y Vicent Marzà al frente, y no acudirán los responsables del PP de tiempos previos, como pedía la izquierda. Tampoco, de momento, el expresident Ximo Puig, aunque los populares mantienen abierta la puerta a que sea citado más adelante.

La oposición critica que la investigación no arrancará hasta después del verano, lo que según PSPV y Compromís va a dilatar los tiempos de la misma y servirá a PP y Vox como cortina de humo "cada vez que vean que se les atraganta la gestión o que tengan problemas de convivencia", vaticinó el socialista Toni Gaspar.

En concreto, está previsto que las primeras comparecencias arranquen en octubre. El diputado del PP, Fernando Pastor, explicó que no empiezan ya porque todavía no se dispone de la documentación solicitada a los entes públicos, que disponen de 20 días hábiles para aportarla. Asimismo, una vez recibida, el plan otorga otros 20 días a los grupos para estudiar la información. Teniendo en cuenta que las Corts cierran el 15 de julio hasta septiembre, cuando no corre este plazo, la primera reunión no llegaría antes de mitad de octubre.

La comisión se reunirá, preferiblemente, los jueves que no haya pleno en las Corts en sesiones matutinas de 9 a 14.30 horas. Sin embargo, tendrá que volver a suspenderse en noviembre, cuando comienza la preparación de los presupuestos y se paralizan las comisiones parlamentarias. Con enero como mes inhábil, las comparecencias no se reanudarán hasta febrero. Fuentes del PP estiman que se podrán celebrar unas tres sesiones hasta final de año, pero la oposición es más pesimista y asegura que "con suerte" habrá una antes de 2025.

El plan de trabajo, además, fija un límite de 18 meses de duración, pero contempla que esta se pueda prorrogar. Para ello, además, solo hará falta el apoyo de la mayoría de la comisión y no la unanimidad de los grupos, como ocurría con el Botànic, por lo que PP y Vox podrían estirarla 'sine die' si así lo consideran.

Además, se ha aprobado que la presidencia de la comisión pueda interrumpir y repreguntar a los comparecientes. Estos últimos disponen de 60 minutos para explicarse y luego cada representante de los partidos cuenta con otros 15 minutos. El documento estipula que la nesa podrá "interrumpir al compareciente, exigirle mayor concreción o devolverle el turno de palabra a un grupo parlamentario", todo ello en busca de una "mayor concreción".

40 comparecientes y Puig en el horizonte

El fuego lo abrirán el Síndic Major, Vicent Cucarella, y el interventor de la Generalitat, Ignacio Pérez. Fernando Pastor, representante del PPCV, defendió que la lista de 40 citados es una lista "rigurosa" y no un "desfile de caras conocidas y personajes mediáticos que en la mayoría de casos nada tenían que ver con el contenido y el objeto de la comisión, pero resultaban resultonas para los medios".

Ese criterio de "rigor", según Pastor, hace que no se llame ya a Ximo Puig, aunque "probablemente" acabe pasando por la comisión, admitió el popular. "Es una comisión abierta, queremos escuchar a los que estaban por debajo de Puig antes de que, probablemente, lo haga Puig", porque, recordó, "nadie ha dicho que estos 40 comparecientes sean los últimos".

Para el PSPV, sin embargo, "las conclusiones ya están escritas", según denunció Gaspar. El socialista dio la "enhorabuena" a PP y Vox por constituir lo que llamó una "factoría de titulares" que los socios del Consell podrán convocar ante posibles choques o problemas internos.

En una línea muy similar, la diputada de Compromís, Isaura Navarro, lamentó el "rodillo" de PP y Vox para aprobar el plan de trabajo y criticó que "quieren alargar la investigación con el objetivo de hacer oposición a la oposición". La valencianista defendió el "gran trabajo" del Botànic con un sector público del que recibieron "pufos" como "herencia".