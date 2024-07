Camarero quiere dar "transversalidad" y "normalidad" a las políticas de Igualdad con la nueva comisión interdepartamental

La vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha querido darle normalidad a la comisión interdepartamental de Igualdad al considerar que es un organismo para dar "transversalidad" a las políticas de Igualdad en las gestiones del Consell. Ha declarado no querer "generar una polémica artificial" con un asunto con el que todo el Gobierno valenciano "está comprometido" de manera "firme e inequívoca". Así lo ha asegurado en la presentación de la nueva campaña de espacios de ocio libres de agresiones sexuales.

En la comisión participarán los miembros del Consell en pleno para elaborar planes y estrategias en materias de igualdad, la conselleria de Justicia incluida, porque esta materia es una cuestión "transversal" desde medioambiente a agricultura. "No entiendo que haya sorpresa por la transversalidad de las políticas", ha añadido.

A pesar de estas declaraciones, los desencuentros entre el PP y Vox en materias de igualdad de género se han sucedido en los últimos meses. Pasó con la creación de la Fundación de la Comunitat Valenciana para la Defensa de los Hombres Maltratados con el apoyo de la conselleria de Justicia e Interior, en manos del partido de ultraderecha con Elisa Núñez al frente. Entonces, Camarero tuvo que aclarar que no subvencionará a la entidad desde su conselleria, pero no condenó la posición de su socio de Gobierno. Y ha vuelto a ocurrir con los cursos de "Violencia intrafamiliar" -término en sustitución al de "Violencia de género"- impartidos por el IVASPE a la Policía Local; desautorizados por el propio president Carlos Mazón, un gesto que no ha gustado entre los miembros de su socio de gobierno.

Preguntada por el segundo curso del IVASPE, el de "extranjería, inmigración ilegal y delincuencia", que relaciona la inmigración con la criminalidad, Camarero ha preferido no pronunciarse al respecto.

Dardo a Bernabé

En su intervención, Camarero ha afirmado que le preocupa que "otros partidos hagan política por encima de la protección de las víctimas", sobre todo tras un fin de semana aciago con cuatro mujeres y dos menores como fallecidos por violencia contra las mujeres. "Es una cuestión en la que deberíamos estar unidos", ha añadido.

La vicepresidenta ha querido responder a las declaraciones de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en À Punt esta misma mañana, en la que ha afirmado que "los discursos de odio están en las principales instituciones, sobre todo en las valencianas", ha expresado en referencia a los gobiernos de coalición entre el PP y Vox. Camarero ha invitado a Bernabé a "reclamar más protección a las víctimas". Y ha añadido: "No podemos tolerar que una mujer con una orden de alejamiento acabe asesinada porque es un fallo del sistema".

