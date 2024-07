El PSPV busca amplificar el ruido de Camps en el PP

Francisco Camps se rodeó de viejos cargos del PP en la azotea del Veles e Vents el jueves para reclamar un regreso a puestos de honor en el partido y el mayor eco lo ha encontrado en el PSPV. Es función básica de la oposición tratar de meter el dedo en las heridas de quien gobierna, aunque sea solo por la posibilidad de generar algo de escozor. Y los socialistas han visto en las peticiones de vuelta del expresidente una posible brecha a nivel interna para Carlos Mazón, quien exhibe incomodidad con el asunto cuando se le pregunta.

"Quiero continuar en la carrera política", dijo el jueves ante cerca de medio millar de fieles, la mayoría viejas glorias de los 'populares' como el expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus; su homólogo en Castellón, Carlos Fabra, o el exsenador Pedro Agramunt, una reclamación y una imagen vinculada al "pasado más deshonroso" de la formación que unas horas después, los socialistas han señalado como un "conflicto interno" en el PP para Mazón, que no acudió a la cena homenaje del jueves como tampoco ningún dirigente de calado actual.

"Hay una situación incómoda en el PP", ha expresado el síndic del PSPV, José Muñoz, quien ha indicado que Camps ha pasado de pedir el regreso a la política a "acabar amenazando" a su partido para obtener esta vuelta. "Considera que no rehabilitarlo supondría una infamia política", ha dicho el portavoz en las Corts citando al exjefe del Consell, unas palabras que ha insistido van hacia el actual PP que evita el debate. "Lo que no puede ser es que Mazón siga en ese silencio cómplice cuando hay un tema que no le interesa, que nos diga que va a hacer con Camps y si va a seguir su línea ideológica”, ha indicado Muñoz.

Casi tomando la declaración napoleónica de que si se ve al enemigo equivocarse, no hay que interrumpirle; los socialistas no solo no molestan sino que ponen el megáfono al posible ruido que se genere. Los socialistas tratan de agitar el avispero interno de los populares a sabiendas que la figura de Camps, pese a que finalmente no haya recibido condena alguna por parte de los tribunales, puede generar más rechazo que atracción en el electorado, especialmente en aquellos que podrían estar en la frontera entre socialistas y populares, más allá de que las turbulencias internas siempre resulten incómodas.

Es más, las menciones vinculando al actual PP "con el PP de toda la vida" del propio Camps o de Eduardo Zaplana, juzgado por el caso Erial, son constantes, especialmente con el exministro. “Gran parte del PP sigue reivindicando la peor época política de la Comunitat Valenciana, esa época de hipoteca reputacional de la corrupción y, sobre todo, para rehabilitar a un president que dejó que la corrupción campara a sus anchas por la Comunitat Valenciana”, ha indicado.

"Incendio" en el Consell

Pero la brecha entre Camps y Mazón no es la única que el PSPV ha buscado amplificar. Muñoz ha remarcado el "incendio" que el PP tiene en el Consell con sus socios de Vox a costa de la violencia machista por los cursos para policías locales de la Generalitat. "Esta es la primera gran crisis" del Ejecutivo autonómico, ha señalado el síndic socialista sobre la "desautorización" del Susana Camarero a la Conselleria de Justicia para renombrar como Violencia contra la mujer una asignatura que previamente Elisa Núñez había cambiado de Violencia de género a Violencia intrafamiliar.

"Todavía está por resolverse", ha agregado el portavoz parlamentario quien ha lamentado que el PP esté virando "hacia las tesis ultras". "Por continuar en el sillón hace lo que haga falta", ha indicado Muñoz sobre Mazón de quien ha asegurado que los socialistas todavía están "esperando" a que conteste "a la ofensiva" del diputado de Vox, Carlos Flores Juberías, quien le acusó de "incumplir" el pacto de gobierno en el que se habla de "violencia intrafamiliar".

