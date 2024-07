Nuevo giro sorpresa del tiempo en las próximas horas: la Aemet alerta de fuertes tormentas con granizo

El tiempo en Valencia volverá hoy a dar la sorpresa si se cumplen el pronóstico elaborado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que advierte de la posible llegada de tormentas con vientos muy fuertes, granizo y lluvias que en algunos momentos pueden superar los 30 litros por metro cuadrado en menos de una hora.

De hecho, ya ha activado la alerta amarilla por riesgo de que esto suceda en todo el interior de la provincia de Valencia aunque, ojo, la Aemet avisa de que alguna tormenta podría llegar hasta el litoral y registrase también precipitaciones intensas en la costa. No obstante, la preemergencia sólo está vigente, al menos por ahora, en el interior del territorio, donde a primera hora de la tarde ya habían empezado a formarse las primeras tormentas.

Alerta meteorológica en Valencia

La alerta amarilla por fuertes tormentas, viento y lluvia está en funcionamiento desde las 12.00 del mediodía y permanecerá activa hasta la medianoche. En concreto, la Agencia Estatal de Meteorología advierte de que podrían registrarse tormentas que dejen "probable granizo y rachas muy fuertes de viento". Asimismo, destaca que las precipitaciones podrían ocasionar acumulados de 20 l/m2 en una hora, aunque "puntualmente" se podrían "superar los 30 l/m2 a la hora".

Según la Aemet, estas tormentas "con mucha probabilidad serán localmente fuertes y no se descarta que alcancen puntos del litoral". La previsión es que el fenómeno afecte fundamentalmente al interior de la provincia de Valencia y a zonas de montaña de Alicante.

En localidades como Requena o Xàtiva, donde esta tarde ya está activa la alerta amarilla, hay muchas probabilidades de lluvia, aunque la Agencia Estatal de Meteorología considera que, en caso de registrar precipitaciones, no serán en principio de gran intensidad.

En la tarde del sábado serán más probables las lluvias en el interior norte, mientras que en el interior sur habrá más posibilidad de tormenta y precipitaciones ya de madrugada. De hecho, en Requena esta tarde y esta noche habrá hasta un 75 % de probabilidades de que haya tormentas, mientras que en Xàtiva la posibilidad de lluvia se disparará hasta el 90 % a partir de la medianoche.

El tiempo en Requena para esta tarde y la próxima madrugada, según la previsión por horas de la Aemet. / Aemet

El tiempo en Xàtiva anuncia cielos más nubosos y mayor probabilidad de lluvia esta próxima madrugada, según el pronóstico de la Aemet. / Aemet

El tiempo en València ciudad

En lo que se refiere al tiempo en la capital del Túria en las próximas horas, la Aemet considera que es más probable que mañana las nubes tomen el cielo de la ciudad en vez de esta tarde.

De hecho, para hoy apenas estima que hay un 5 % de posibilidades de que se registren lluvias, porcentaje que de madrugada subiría al 10 % y en la mañana de domingo se incrementaría hasta el 50 %.

Aún así, la Agencia Estatal de Meteorología cree que, de registrarse precipitaciones, estas se darían en las primeras horas de la mañana del domingo y que serían muy ligeras.

No obstante, hay que recordar que este tipo de tormentas suelen tener desplazamientos un tanto impredecibles (la Aemet no descarta, de hecho, que alguna pueda llegar al litoral) y que, por lo tanto, aunque en principio no esté previsto que afecten a una zona determinada, sí podrían acabar descargando con fuerza en lugares donde en un primer momento y según las primeras previsiones no iban a llegar. Así que lo mejor es estar prevenidos y atentos a cualquier giro del tiempo.

Por su parte, las temperaturas en València ciudad seguirán siendo altas y mañana oscilarán entre los 23 grados de mínima y los 27 de máxima, relativamente similares a las de hoy, cuando se alcanzarán los 29 ºC a la sombra.