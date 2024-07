La década valenciana de Pedro Sánchez

El día en que uno de los mayores 'sanchistas’ de la C. Valenciana conoció al hoy presidente del Gobierno tuvo que mirar su foto en el móvil camino de la estación porque no sabía con quien iba a encontrarse. Era marzo de 2014, apenas un par de medios habían publicado la posibilidad de que aquel joven diputado madrileño se presentara a liderar al PSOE, y ese día acudía a Requena, ya de la mano de su gran valedor, José Luis Ábalos, para conocer la realidad del vino. En ese mismo viaje, Pedro, con su mochila, apareció en Blanqueries (antigua sede del PSPV), como un ‘outsider’ (literalmente nadie lo conocía), preguntando por Ximo Puig, que acabó recibiéndole junto a su jefe de gabinete, Arcadi España. Han pasado diez años. Una década marcada por la velocidad, por la ruptura del sistema de partidos, por la desaparición del consenso y el auge de la polarización, por los giros de guion para un político que ha muerto y resucitado en varias ocasiones y que, abundando en la metáfora, ha enterrado a los dirigentes de todos los partidos estatales. Los aliados y los rivales.

Este mes se cumple una década -la década de Pedro Sánchez- desde su primera victoria en las primarias del PSOE. Comenzaba una historia en la que la C. Valenciana ha sido esencial, sobre todo en su fase de ascenso, su epopeya 2014-2017, y donde, al mismo tiempo, la figura del hoy presidente ha influido en las relaciones de poder de la federación valenciana.

Aunque Sánchez fue el secretario que se rebeló al aparato, hubo un momento en que él era el aparato. En realidad, la apuesta del aparato. La alianza entre la entonces todopoderosa Susana Díaz y Ximo Puig (las dos mayores federaciones) blindó la victoria de Sánchez contra Eduardo Madina en 2014. La andaluza no iba a tener la victoria por aclamación que buscaba, ya que Madina se interpuso al presentarse, así que Sánchez se convirtió en la apuesta de la periferia para frenar a Madina. Como siempre, yerra quien prevé poder controlar a un dirigente. La contribución valenciana para aquella campaña improvisada fue Carmen Montón y Susana Ros. Sanchistas de primera hora. Ambas estrecharon desde entonces una relación que las convirtió, a la primera, en ministra de Sanidad, y a la segunda, en una fija en el Congreso.

Primera muerte y resurrección

El 1 de octubre de 2016, sin embargo, todo se rompió: el mayor trauma de la historia contemporánea del PSOE. La dimisión de 17 miembros de la ejecutiva federal, la presión de los barones e históricos como Zapatero (primer sanchista del Reino hoy) y la mayoría del Comité Federal forzaron la dimisión de Sánchez. Como trasfondo, el “no es no” para investir a Mariano Rajoy en el que Sánchez se había enrocado. Entre los causantes de aquella caída, Ximo Puig, un hecho que marcaría las relaciones con la federación valenciana los años siguientes. También con desgaste interno en el PSPV: la consellera Montón se negó a firmar esa dimisión; Manolo Mata presentó una carta de dimisión como diputado en las Corts (a la que Puig no hizo caso).

José Luis Ábalos, con Pedro Sánchez / Jesús Hellín/EP

Tras una desconexión en Estados Unidos con el pretexto de la campaña de las presidenciales (sus primeros días de reflexión), se comenzó a fraguar la primera resurrección del sanchismo. Con Ábalos al frente de las operaciones. “El lunes cojo mi coche para recorrer de nuevo todos los rincones de España y escuchar”, tuiteó a finales de ese mes. Si todo gran historia tiene un mito fundacional, este arranca en València: la gira en el Peugeot 407, las noches durmiendo en casa de los compañeros (como la del propio Ábalos), la campaña de base y el primer encuentro en Xirivella conforman la piedra sobre la que se edifica la iglesia sanchista. En Xirivella, las previsiones se desbordaron, 1.500 militantes. No había ni confirmado que se presentaría a las primarias, pero ese día se organizó un movimiento espontáneo de las bases (según reza el mito) que llevó a Sánchez, de nuevo, a Ferraz. La foto de Xirivella brindó el relato de que la remontada era posible. La ola comenzó a crecer. Y terminó con su victoria aplastante en primarias (el 50%), ante Susana Díaz (a la que abiertamente apoyaba Ximo Puig, como la mayoría de barones), y Patxi López. Eran los años de la casta y de Podemos: la infantería se rebeló contra la oficialidad. Todo cambió.

Colisión sin fractura

No es que el sanchismo valenciano en 2016 fuera precisamente clandestino. Con el hoy todopoderoso presidente estaban entonces Ábalos, que era el secretario general del PSPV de Valencia; Manolo Mata, el síndic en las Corts (él y Mercedes Caballero como únicos diputados afines en el grupo), o Alejandro Soler, exalcalde de Elx y exvicesacretario general del PSPV. Pero la dirección autonómica, con el president Puig a la cabeza, había apoyado a Susana Díaz, incluidos algunos alcaldes prometedores, como la hoy ministra Diana Morant o Fernández Bielsa.

Aquel posicionamiento pasó factura a Puig y condicionó la vida orgánica del partido en la C. Valenciana. Desde entonces, en torno al sanchismo y el abalismo se aglutinan intereses y se configuran alianzas orgánicas para todos los procesos internos. Incluido el autonómico. Se llegó a plantear una alternativa (el alcalde de Burjassot, Rafa García) para disputarle nada menos que la secretaría general del partido a Ximo Puig en 2017, siendo ya president de la Generalitat. “El ximismo cometió un error estratégico. Muchos cercanos a Ximo entendimos que Sánchez era lo mejor para el PSOE y España. Pero no hubo fractura: los sanchistas siguieron siendo ximistas”, comenta un histórico del partido.

Aquella guerra fría entre los dirigentes acabó en distensión, sobre todo tras la pandemia, punto de inflexión en su relación, pero por el camino quedaron episodios de desconfianza entre el Palau y la Moncloa. Hoy, sin embargo, otro destacado sanchista recuerda la sintonía entre ambos gobiernos, con “hitos históricos” como que se permitiera a la Generalitat “vivir como si no estuviera infrafinanciada”; la condonación de la deuda de la Marina o la sintonía al convocar juntos las elecciones de 2019 (generales y autonómicas), que permitió “salvar el Botànic”, en sus palabras.

Auge y caída del abalismo

Mención aparte para el abalismo. No habría sanchismo valenciano sin la figura de José Luis Ábalos. El veterano socialista, compañero en el Congreso, fue el primer y principal valedor del presidente. Y esencial, tras la dimisión de 2016, con su especial olfato para los candidatos inesperados, las terceras vías (fue el primer valenciano en apoyar a Zapatero en 2000). Tras la inesperada victoria de Sánchez en las primarias de 2017, Ábalos se convirtió en su hombre de confianza: en el partido, como secretario de Organización, y tras acceder a la Moncloa en 2018, como ministro de Fomento. Por esa pasarela de confianza circularon muchos afines a Ábalos. Esta familia, hasta entonces un grupo de fieles principalmente de Valencia ciudad, nutrió de repente cargos institucionales del Gobierno en un momento en el que, además, las relaciones con Puig no eran las mejores. Así, Juan Carlos Fulgencio y Gloria Calero ocuparon los cargos de delegado del Gobierno; José Vicente Berlanga fue presidente de la empresa Nacional de Uranio (Enusa); Francisco Toledo, presidente de Puertos del Estado; Martín Navarro ascendió a puestos directivos dentro de Adif; o Francesc Romeu, vocal en Puertos del Estado. Son puestos que han ido siendo sustituidos tras la pérdida de confianza en 2021 de Sánchez en Ábalos, hoy fuera del partido por el escándalo de su asesor Koldo García.

“Todos sanchistas”

Una década después de la primera victoria, hoy la C. Valenciana es territorio conquistado. Ahora la oficialidad también es sanchista. Empezando por la secretaria general, Diana Morant, que estableció contacto de manera casual con el presidente y fue elevada a ministra en 2021. En el caso de esta relación, el mito fundacional son los vínculos generacionales: en concreto, la afición compartida por “La habitación roja”, el grupo valenciano que Morant presentó a Sánchez en 2014, cuando los dos daban sus primeros pasos. Hay un hecho menos recordado: Sánchez solo hizo una excepción en la campaña de 2015, donde solo participaba en mítines en capitales de provincia: la excepción fue Gandia, porque Morant se lo pidió.

Diana Morant, con Sánchez y Ximo Puig, en un mitin en Valencia. / Eduardo Ripoll

Mientras tanto, al tiempo que se enfriaron las relaciones con Ábalos, la confianza con Puig se fue recomponiendo. El congreso federal de Valencia en 2021 escenificó esa reconciliación, con Puig como presidente del congreso. Fue él quien señaló a la actual delegada del Gobierno Pilar Bernabé (la primera vez que Sánchez le escuchó), y, aunque no lo quiso como ministro, le compensó con la embajada de la OCDE en París. Además, fue el propio Sánchez quien intercedió directamente para despejar el camino para Diana Morant fuera secretaria general del PSPV. Una década después de entrar preguntando por el secretario general, ahora ha señalado quién ocupa el cargo.

