Las terapias de conversión sexual están prohibidas en la Comunitat Valenciana desde 2018

Las terapias de conversión sexual como las que denuncian en este periódico cinco alumnos del centro concertado Madre Josefa Campos, de Alaquàs, son ilegales en la Comunitat Valenciana desde la aprobación en 2018 de la Ley de igualdad de las personas LGTBI.

En concreto, la ley prohíbe en el artículo 7 “la práctica de métodos, programas y terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento destinadas a modificar la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de las personas”.

Asimismo, el artículo 60 de la normativa autonómica considera una infracción muy grave “la realización, difusión o promoción de métodos, programas o terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento destinadas a modificar la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de las personas, con independencia del consentimiento prestado por la persona sometida a tales terapias”.

Y en el apartado sancionador, el artículo 62 recoge multas de 60.001 hasta 120.000 euros, contemplando además sanciones accesorias como la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública de la Generalitat por un periódo de tres a cinco años, la inhabilitación temporal de la persona o incluso el cierre o suspensión temporal del servicio o instalación hasta cinco años.

Pero no solo se ha abordado a nivel autonómico un tipo de prácticas que la ONU considera “humillantes, degradantes y discriminatorias”. La ley LGTBI estatal de febrero de 2023 indica en su artículo 17 lo siguiente: “Se prohíbe la práctica de métodos, programas y terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento, en cualquier forma, destinados a modificar la orientación o identidad sexual o la expresión de género de las personas, incluso si cuentan con el consentimiento de la persona interesada o de su representante legal”.

Dicha normativa también considera la infracción "muy grave" y recoge sanciones de hasta 150.000 euros, con medidas complementarias como el cese de la actividad profesional o la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública por un máximo de tres años.

No obstante, desde la asociación No Es Terapia –referencia en este ámbito– han manifestado en diferentes ocasiones que este tipo de sanciones “no son eficaces ni disuasorias”, por lo que piden llevar las terapias de conversión al Código Penal para que la condena, si no supone un ingreso en prisión, como mínimo deje la huella de los antecedentes penales.