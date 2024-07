El juez que investiga la tragedia de Campanar exige al Ayuntamiento de València, la Diputación y la Generalitat que entreguen los protocolos de extinción de incendios

El titular del Juzgado de Instrucción 9 de Valencia ordena al Ayuntamiento de València, la Diputación de Valencia y la Generalitat Valenciana que entreguen "todos los protocolos de extinción de incendios en la ciudad de Valencia", en el marco de la investigación para dirimir las posibles responsabilidades por el trágico suceso en Campanar que costó la vida a 10 personas, tres de ellas menores de edad (dos hermanos de 3 años y ocho días de vida y una niña adolescente de 14 años).

El juez recoge así una de las principales peticiones de las acusaciones particulares, especialmente la que ejerce el penalista Miguel Ferrer, del despacho Ferrer&Cogollos, en nombre de la familia de la profesora de Secundaria de València que falleció cuando teletrabajaba desde su vivienda, en el ático del más bajo de los edificios siniestrados.

La decisión del magistrado se produce como consecuencia del auto de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, en el que, tal como adelantó Levante-EMV en exclusiva, ordenaba al juez reabrir la causa por el incendio de Campanar e iniciar la investigación.

La copia del expediente para analizar los permisos

Además de esta diligencia, el instructor, atendiendo a las peticiones de la Fiscalía y también de las acusaciones, solicita al Ayuntamiento de València que remita una copia "auténtica completa del expediente relativo a la concesión de licencias y permisos" del edificio de Campanar. Se trata de comprobar no solo si el edificio contaba con la documentación administrativa pertinente, si no si los sucesivos permisos y licencias municipales fueron otorgados habiendo comprobado la veracidad de lo que rezaba la documentación.

A esto se suma la orden de averiguar el estado actual de las tres empresas implicadas en la construcción del inmueble, con el fin de tener localizados a sus administradores en caso de que se detecten irregularidades o, simplemente, si alguien estima necesario que se les tome declaración judicial.

Para ello, el juez ordena que se solicite la certificación del Registro Mercantil sobre la sociedad constructora, Ploder-Uicesa S.A.; la responsable del control de la calidad de los materiales empleados (el proyecto técnico), Grupo de Ingeniería y Arquitectura S.L.; y la subcontratista encargada de la realización de la fachada, Fachadas técnicas de aluminio S.L. El objetivo es conocer su fecha de creación, quiénes han sido sus administradores desde su creación hasta la actualidad, así como el estado actual de dichas sociedades.

Asimismo, el titular del Juzgado de Instrucción 9 de Valencia autoriza a los peritos designados por las compañías aseguradoras a acceder a examinar el "arrancador" del compresor del frigorífico origen del incendio. Y, a solicitud de la compañía Reale Seguros Generales S.A., autoriza a examinar, estudiar y registrar mediante fotografías las evidencias retiradas por la Policía Científica, así como los restos de componentes eléctricos y electrónicos de la zona de inicio del fuego.

Reapertura de la investigación

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ordenó reabrir, tal como adelantó Levante-EMV en exclusiva, la causa por el incendio de Campanar y retomar la investigación. La magistrada ponente, Pilar Mur, da un tirón de orejas al titular del Juzgado de Instrucción 9 de Valencia, quien sobreseyó la causa por primera vez el 8 de marzo, decisión que confirmó casi un más tarde, con un oficio de la Policía Nacional que adelantaba que no había una mano criminal tras el siniestro.

La jueza, que también dedica un rapapolvos a la Policía, le recuerda a su colega que ese documento, remitido al juez instructor por el comisario jefe de la Policía Científica, es "un simple oficio" que "no tiene la consideración de informe" en el que se afirma que "con los datos" de ese momento, 8 de marzo, "se descarta la etiología criminal".

Dado que la Policía le advierte al magistrado que la investigación iba a continuar, la magistrada le recuerda al instructor que ese escrito "solamente trasladaba al órgano instructor -en un momento incipiente de la investigación- y sin profundizar con un examen riguroso, en el origen y causa del siniestro, una primera aventurada impresión respecto de la etiología criminal o delictiva del siniestro".

"No ha agotado las vías de investigación"

Siguiendo en esa tesis, que da por buena la alegación de las acusaciones particulares de que el cierre de la investigación judicial fue, cuanto menos, prematuro, la magistrada ahonda en que de ese oficio "no puede extraerse ningún dato de interés para el esclarecimiento de los hechos", ya que "en modo alguno", sirve para "especificar el origen del siniestro, ni las causas que provocaron su rápida difusión, como materiales empleados para la construcción, condiciones climatológicas o los motivos por los cuales no se pudo rescatar a todos los residentes del edificio". Así, concluye que "falta, por tanto un relato fáctico completo, sólido y exhaustivo de las causas del siniestro".

Así mismo, le reprocha al instructor que "no ha agotado todas las vías de investigación" respecto del propio edificio, "si contaba con las oportunas licencias, si los materiales empleados para la construcción contribuyeron a su propagación, si cumplía o no la normativa exigida en ese momento" o quiénes son "los administradores de la empresa constructora, de mantenimiento o de otros datos de interés" no explorados en la fase de instrucción.

Y añade: "No resulta asumible que se cierre la investigación sin que se practiquen todas las diligencias que sena necesarias para determinar y aclarar todas las circunstancias que rodearon el siniestro, y si hubo alguna omisión o acción por parte de persona/s que, por infringir normas de cuidado, hubieran podido evitar el siniestro o contribuir a la causación de siniestro previsible y que provocó el fallecimiento de diez personas y cuantiosos daños".

Eduardo Ripoll

Las familias tienen razón

Llegados a este punto, la magistrada Mur de la sección cuarta de la Audiencia de València advierte que, "descartada, como así se desprende de esta incipiente indagación la causación dolosa [intencionada] del incendio, nos movemos en la línea de imputabilidad por negligencia". Esto es, que la responsabilidad penal en este caso trata de las posibles negligencias cometidas tanto antes como después del incendio en sí mismo, de tal manera que agravaron sus consecuencias.

En ese sentido, recuerda la "difusa línea divisoria" entre las negligencias penales y civiles, que, en este caso, es la que debe marcar la frontera de la acción del juez instructor. Dejando claro, además, que el caso puede acabar de nuevo en un archivo provisional, pero, eso sí, una vez aclarado que no hay responsable penal ni del origen del fuego ni de sus nefastas consecuencias por "omisión o acción".

Por ello, da la razón a las familias de las víctimas mortales que apelaron ante la Audiencia para que se reabriese la investigación penal y ordena al juez de Instrucción que continúe con su investigación revocando el auto de sobreseimiento provisional, admitiendo para ello "todas aquellas diligencias solicitadas por las partes que sean pertinentes para la investigación".

Una fuga en el sistema de refrigeración de la nevera

Tal como adelantó en exclusiva Levante-EMV, la Policía Científica emitió el 8 de mayo el informe definitivo en el que determinaba que el origen del incendio había sido una fuga del gas refrigerante de la nevera del piso 86, en cuya cocina se sabía desde el primer momento que habían comenzado las llamas antes de salir al exterior y envolver todo el edificio en apenas una hora.

Muchas de las preguntas de las familias de los fallecidos se dirigen, precisamente, a saber no solo cuáles fueron las razones por las que el fuego se propagó a tanta velocidad, algo que parece estar claro y que se explica por el tipo de material que revestía la fachada, en conjunción con el fuerte viento de poniente que soplaba aquella tarde del 22 de febrero, sino en por qué no fue desalojado a tiempo el más bajo de los dos edificios que conformaban el conjunto residencial de Campanar.

Fue precisamente ese edificio en el que más vecinos murieron y en el que no se originaron las llamas. De hecho, el fuego no se pasó a ese segundo edificio hasta una hora después de que comenzase a arder la vivienda número 86, ubicada en la octava planta del inmueble de 14 alturas.