Mazón asegura que los centros de migrantes de la C. Valenciana están "al borde del colapso" y que "no nos caben más"

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha pedido que el debate migratorio entre el Gobierno y las autonomías se aborde "desde la solidaridad y el rigor", pero ha avisado de que la capacidad del Consell de seguir recibiendo a estas personas se está "complicando" por la alta ocupación en los centros valencianos de acogida, que ha situado en el 170 %.

El Ejecutivo central y los territorios se reúnen este miércoles para estudiar nuevas fórmulas que alivien la presión que sufre Canarias por las llegadas masivas de personas migrantes, con la amenaza de fondo de Vox, que mantiene que romperá aquellos gobiernos autonómicos que comparte con el PP que acepten las condiciones de Moncloa. Este mismo lunes, el vicepresidente del Consell Vicente Barrera (Vox), se ha mostrado dispuesto a cumplir con el órdago si así lo ordena Santiago Abascal desde Madrid.

Mazón ha asegurado no estar condicionado por ese pulso, si bien ha señalado que los centros de acogida de la C. Valenciana están "al borde del colapso" y que "aquí no nos caben más". Por eso, ha instado al Gobierno a aumentar los recursos hacia los territorios, aunque sin concretar si aceptará la llegada de más personas migrantes. Según ha dicho, los centros de acogida están al 170 % de ocupación, lo que "complica mantener una posición de brazos abiertos permanente".

"Solidaridad entre autonomías"

En todo caso, ha asegurado que la Generalitat se sentará en la interterritorial del miércoles con la idea "de escuchar la propuesta" del Ejecutivo y de "estudiarla en profundidad, sin demagogia". Mazón ha apelado a la "solidaridad" entre autonomías y ha recordado que, sin llegar al nivel de Canarias, en la C. Valenciana los centros también están por encima de su límite, algo que no sufren otras comunidades.

"Hemos acogido a muchos menores, vía reparto y pateras, que vienen aquí y no a otros lugares que no tiene mar", ha dicho antes de insistir en la "solidaridad y el rigor" como ejes clave del debate migratorio.

El jefe del Consell ha lamentado la falta de concreción de Moncloa y su "política de trincheras" y ha pedido "que de una vez nos diga por dónde quiere ir".

Preguntado por si el órdago de Vox, que insiste en su amenaza de romper los ejecutivos compartidos con las autonomías que apliquen los planes del Gobierno, ha asegurado no estar condicionado por el mismo sino por el "sentido común" y por "dar el mejor trato posible a los mejores que ya están aquí". Mazón ha pedido al Gobierno más recursos para poder prestar esos servicios. "Tengo que mirar por la dignidad de los que ya están aquí", ha añadido.