El Observatorio contra la Lgtbifobia denuncia a Fiscalía al docente investigado por las terapias de conversión

El Observatorio valenciano contra la LGTBIfobia interpuso este lunes escritos de denuncia de las presuntas terapias de conversión que se han practicado en el centro educativo de Alaquás, al docente que cinco víctimas han denunciado y al Centro de Orientación Diocesano que dirige "por delitos contra la integridad física y moral, trato inhumano y degradante, todos ellos agravados por delito de odio".

Además, en el escrito exige que se investigue no solo la actuación del docente, sino también la del centro educativo y la del centro diocesano que dirige, para deducir si se han practicado esas terapias y si hay más víctimas. Su denuncia ante Fiscalía se suma a otras dos, la de Conselleria de Educación y la de el propio centro educativo, que acudirá a los tribunales para investigar los presuntos hechos delictivos del docente.

El director del Observatorio valenciano contra la LGTBIfobia, Toño Abad, asegura que en “la Ley LGTBI Valenciana están prohibidas taxativamente en su artículo 7 las terapias de aversión, que las Naciones Unidas calificanducaci como trato degradante e inhumano y los colegios profesionales de psiquiatría y psicología prohíben expresamente a sus colegiados, así como también están prohibidas en el artículo 17 de la Ley Trans y LGTBI estatal, enfrentándose a penas de inhabilitación temporal de 3 a 5 años y multas económicas.

Centro Madre Josefa Campos de Alaquàs. / GERMÁN CABALLERO

La asociación dice que "es imprescindible que la Administración Pública Valenciana inicie los trámites de expediente ante las alarmantes informaciones que nos llegan, y que aplique la Ley, que de ser ciertos los hechos, podríamos estar hablando de sanciones que van desde los 60 mil euros a los 120 mil, y de inhabilitación temporal desde los 3 a los 5 años para el ejercicio de cualquier servicio público, al considerarse una falta muy grave”.

Terapias ilegales

Las terapias de conversión sexual son ilegales en la Comunitat Valenciana desde el año 2018 y la ley recoge multas de 60.001 hasta 120.000 euros, contemplando además sanciones accesorias como la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública de la Generalitat por un periodo de tres a cinco años, la inhabilitación temporal de la persona o incluso el cierre o suspensión temporal del servicio o instalación hasta cinco años.

¿A ti te gustan los chicos?

Este domingo Levante-EMV publicó los testimonios de cinco exalumnos del centro concertado religioso Madre Josefa Campos, de Alaquàs, que denunciaron a su profesor ante inspección educativa por someterles a terapias de conversión sexual durante años.

Los jóvenes narran como este docente realizaba preguntas sobre su sexualidad a sus alumnos, siempre a solas y en lugares poco transitados del centro escolar. Uno de los testimonios, que es muy reciente, explica cómo el profesor llegó a ofrecerle pastillas para "curar la homosexualidad".

Fachada del centro Madre Josefa Campos de Alaquàs, esta semana. / GERMÁN CABALLERO

Los testimonios -que prefieren mantenerse anónimos- narran cómo el docente les provocó una represión sexual y personal que se extendió durante toda su adolescencia. El docente escogía a sus alumnos en primero de la ESO para realizar estas terapias: "Tenía 11 años y no sabía pedir ayuda. Sentía vergüenza de mi sexualidad y acabé odiándome a mí mismo", narra Hugo, uno de los jóvenes.

"Tenía pesadillas todos los días durante una época". "Me temblaban las piernas cuando iba por los pasillos solo por el miedo a cruzármelo". "Me encerré en el armario y no le conté nada a nadie, me empecé a preguntar qué había hecho yo mal...". "Fue muy traumático", explican las víctimas. Los testimonios de estudiantes recogidos por este diario se remontan desde casos muy recientes a otros que tienen casi una década.