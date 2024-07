El PSPV pide a Mazón retirar el concierto del centro si no cesa al profesor de las terapias de conversión

El síndic del PSPV, José Muñoz, ha instado este lunes al president Carlos Mazón a actuar ya ante el caso de terapias de conversión sexual que un docente de un colegio concertado de Alaquàs viene practicando a alumnos menores desde 2014, según la investigación publicada por Levante-EMV.

En concreto, el portavoz socialista ha reclamado al jefe del Consell que no se limite a exigir a la dirección del centro que aparte al profesor, sino que "retire el concierto" al colegio en caso de que este no actúe contra el acusado.

Para Muñoz, es necesario que Mazón "coja las riendas" del asunto ante unas terapias de conversión sexual que ha tildado de "intolerables". "Necesitamos voluntad y una declaración firme y enérgica de Mazón para que estos comportamientos no ocurran", ha apuntado el socialista.

El portavoz, además, ha asegurado que la actuación contundente del president es necesaria para "lanzar un aviso a sus socios de Gobierno", Vox, a quien según Muñoz "le parecen bien estas terapias". "Niegan la violencia de género pero también la diversidad", ha señalado el del PSPV en referencia a la retirada de banderas LGTBI.

Investigación a fondo

Por su parte, el diputado de Compromís, Cesc Roig, ha considerado esas terapias como una "aberración" que debería comportar que el profesor sea apartado "inmediatamente". Roig insta también a la Conselleria de Educación "a actuar" con una investigación a fondo.

Según ha defendido, esta debe "no solo" abordar las preguntas que el docente hacía a sus alumnos sobre su sexualidad "sino lo intentos de medicación, una situación muy grave". El de Compromís ha recordado "lo que se sufre en la infancia como para que profesor cuestione nuestra vida, nos llame enfermos e intente cambiar nuestra vida. No tenemos ningún problema y este señor no debería estar ni un minuto más en ese centro", ha indicado Roig.