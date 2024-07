Las quince ‘playas’ más seguras del Júcar

El fallecimiento de un varón por saltar al río Xúquer en Cortes de Pallás ha vuelto a reabrir el debate sobre los espacios en ríos, azudes y embalses recomendables para el baño. Aunque no esté directamente prohibido, no todos estos entornos son completamente seguros. De hecho, en toda la Comunitat Valenciana, solo hay 15 playas «continentales», es decir, en zonas de interior, donde el baño está controlado, registrado y, por tanto, es «seguro» según la Generalitat Valenciana. Así lo recoge la aplicación Náyade del Sistema de Información Nacional de Aguas del Baño.

Por provincias, es la de Valencia la que cuenta con un mayor nombre de espacios seguros en la demarcación del Júcar. Son un total de ocho: la Platgeta de Chelva, la Laguna Playamonte de Navarrés, el manantial del río Tuéjar en la localidad del mismo nombre, la piscina fluvial del río Túria en Bugarra, el río Anna en este mismo municipio, el río Sellent en Bolbaite, el río Túria en Gestalgar y el río Túria en Sot de Chera. La siguiente provincia con mayor número es Castellón, con seis espacios registrados. Se trata de los baños en el río Villahermosa en Argelita, el Salto de la Novia en Navajas, la piscina fluvial el Molino en Vallat, la piscina fluvial de las Fuentes de Ayódar, el río Millars en Montanejos y el río Millars en Cirat. Por último, la provincia de Alicante cuenta con un único espacio de esta tipología, situado en los Baños del río Algar en el término municipal de Callosa d’en Sarrià.

En la página web de Náyade, la Administración ofrece, además, información sobre las medidas aplicadas en cada uno de estos puntos, que aseguran «unos niveles de seguridad y calidad sanitaria correctos».

¿Qué pasa en el resto?

¿Significa que el baño esté prohibido en el resto de ríos, azudes y embalses? No, pero no está recomendado porque, como explica la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), la seguridad no está «asegurada». De hecho, la entidad tiene localizadas 46 zonas peligrosas para el baño, en las que recomienda no sumergirse en el agua por el riesgo de padecer un incidente. Bien sea por las intensas lluvias de las últimas semanas, bien por la actividad de las infraestructuras de la entidad —presas, de regadío o hidroeléctricas—, la CHJ alerta sobre posibles «cambios imprevistos» en el caudal de estas superficies hídricas que pondrían en riesgo la integridad de los bañistas que decidan darse un remojón en estos puntos.

Muchos de estos están señalizados con textos que desaconsejan el baño. En la Presa de Manises, por ejemplo, luce un cartel de «Atención. Zona Peligrosa para el Baño». Pero no en todos ellos, hay señales de alerta. De hecho, desde la CHJ reconocen que ha instalado algunas de estas señales pese a que la señalización «no es de su competencia».

Senyal de zona de "baño peligrosa" en la Presa de Manises, una de las identificadas por la CHJ. / Loyola Pérez de Villegas

Calidad de las aguas

Más allá de estos 15 puntos en ríos, Náyade incluye en el listado un total de 250 playas controladas oficialmente. La seguridad de las playas se une a la calidad del agua de las playas de la Comunitat Valenciana. A principios de junio, la Agencia Europea del Medio Ambiente otorgó la etiqueta de «excelente» a 243 playas de la costa valenciana. De hecho, solo 17 de los puntos analizados no alcanzaron el máximo nivel; 14 se quedaron con el adjetivo de «buena» y tres obtuvieron un «suficiente» y ninguna suspendió el análisis. De estos 243 puntos excelentes, 122 se encuentran en la provincia de Alicante, 72 en la de Valencia y 66 en la de Castellón.

Suscríbete para seguir leyendo