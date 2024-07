Hassan, camionero a bordo del Tenacia: "Nos tuvieron doce horas sin darnos comida y los niños lloraban"

"Muchos niños estaban llorando. Estuvimos 12 horas sin comer, sin agua ni luz. En los aseos no se podía ni entrar. Cuando llegó un helicóptero, la gente entró en pánico". Hassan, un camionero que iba a bordo del ferri Tenacia incendiado la madrugada del lunes, relata las penurias a las que se enfrentaron hasta su rescate. Al parecer algunos pasajeros aseguraban haber escuchado explosiones sobre la una y media de la madrugada en el barco. Hasta una hora después no les dijeron nada y les colocaron los chalecos salvavidas. Un total de 350 pasajeros fueron evacuados del barco debido a un incendio. Nos dijeron que no había peligro inminente después de colocarnos los chalecos salvavidas, pero la gente se asustó aún más", explica este transportista. A las dos y media de la madrugada del lunes les comunicaron que había habido un incendio sin ahondar en mayores explicaciones. Después de pasar la noche en vela sin agua ni luz, la ausencia de comida y de agua terminó por exasperar al pasaje.

"Hasta las nueve de la mañana no nos dieron un vaso de leche y una tostada. Luego, a la hora de comer, lechuga con arroz. Nos trataron fatal", subraya. La práctica totalidad del pasaje expresó su contrariedad contra los escasos anuncios que les hicieron. "Nos dijeron que nos iban a remolcar por la noche, pero sabíamos que no vendrían hasta que amaneciera", precisa.

Uno de los momentos que provocó pavor entre los pasajeros fue la llegada de un helicóptero de rescate de Salvamento Marítimo. "La gente entró en pánico", abunda Hassan. Lejos de alegrarse por la llegada de la aeronave de salvamento, muchos lo interpretaron como un peligro de naufragio mucho mayor.

"Cuando nos dijeron que nos llevaban de vuelta a Valencia, todos nos opusimos. Estábamos a mitad de camino y lo lógico es que nos llevaran a Mallorca, el destino o a Ibiza, que estaba mucho más cerca", puntualiza este joven camionero. "Cuando llegamos de vuelta al puerto, nos tuvieron horas sin darnos alojamiento en ningún hotel".

Abrasiones al evacuarlos por un tubo

Por su parte, al periodista de la Cadena Ser Mallorca Peter Chernokoyev le sorprendió el naufragio de Tenacia viajando con su familia en otro buque de la naviera GNV, que prestó labores de apoyo a al ferry con el incendio a bordo. "Embarcamos en Palma a Valencia y nos cruzamos con el Tenacia. El barco se detuvo para darle auxilio", indica.

La llegada del pasaje del Tenacia se prolongó durante unas dos horas para completa el transbordo de un navío a otro. "Solo les dejaban llevar consigo una pequeña bolsa con sus pertenencias. Algunos llegaron al barco con abrasiones. "Al descender por un tubo, si llevabas algo descubierto sufrías una quemadura con el roce", explica el periodista y testigo del incendio en el ferry. "A muchos los tuvieron que vendar", abunda.

Este retraso acumulado provocó que la llegada al puerto de Valencia de los pasajeros del Tenacia a bordo del buque que les había acogido se demorase un par de horas. "En lugar de a los siete de la mañana, que era el horario previsto, llegamos a las nueve", precisa.