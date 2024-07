Compromís pide crear una comisión de investigación sobre las terapias de conversión en Las Corts

Compromís pide que se cree una comisión de investigación en Las Corts sobre las terapias de conversión sexual. Así lo ha solicitado hoy el partido de la oposición, a raíz de la publicación del reportaje de Levante-EMV en el que cinco estudiantes denuncian a su profesor por someterles a este tipo de prácticas.

La comisión tendría un máximo de dieciocho meses y contariá con la presencia "de expertos de reconocido prestigio y solvencia profesional, entidades sociales en defensa de los derechos del colectivo LGTBI, colegios profesionales, representantes de sindicatos y empresas y sociedades científicas", reivindican.

Terapias ilegales

Las terapias de conversión sexual son ilegales en la Comunitat Valenciana desde el año 2018 y la ley recoge multas de 60.001 hasta 120.000 euros, contemplando además sanciones accesorias como la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública de la Generalitat por un periodo de tres a cinco años, la inhabilitación temporal de la persona o incluso el cierre o suspensión temporal del servicio o instalación hasta cinco años.

¿A ti te gustan los chicos?

Este domingo Levante-EMV publicó los testimonios de cinco exalumnos del centro concertado religioso Madre Josefa Campos, de Alaquàs, que denunciaron a su profesor ante inspección educativa por someterles a terapias de conversión sexual durante años.

Los jóvenes narran como este docente realizaba preguntas sobre su sexualidad a sus alumnos, siempre a solas y en lugares poco transitados del centro escolar. Uno de los testimonios, que es muy reciente, explica cómo el profesor llegó a ofrecerle pastillas para "curar la homosexualidad".

Los testimonios -que prefieren mantenerse anónimos- narran cómo el docente les provocó una represión sexual y personal que se extendió durante toda su adolescencia. El docente escogía a sus alumnos en primero de la ESO para realizar estas terapias: "Tenía 11 años y no sabía pedir ayuda. Sentía vergüenza de mi sexualidad y acabé odiándome a mí mismo", narra Hugo, uno de los jóvenes.

"Tenía pesadillas todos los días durante una época". "Me temblaban las piernas cuando iba por los pasillos solo por el miedo a cruzármelo". "Me encerré en el armario y no le conté nada a nadie, me empecé a preguntar qué había hecho yo mal...". "Fue muy traumático", explican las víctimas. Los testimonios de estudiantes recogidos por este diario se remontan desde casos muy recientes a otros que tienen casi una década.

Mater Misericordiae

El profesor denunciado por las terapias también tenía un centro, llamado Mater Misericordiae, donde ha tratado a 350 personas en València durante diez años. Se trata de un Centro de Orientación Familiar (COF) ligado al arzobispado de València, y cuyo consejero es Juan Andrés Talens, director del Secretariado para la Defensa de la Vida del Arzobispado.

El docente trataba de convencer a los estudiantes que captaba de que visitaran este centro en València. La entidad se define como "un hospital de campaña que acoge y acompaña los sufrimientos de muchas personas". El centro tiene un equipo de 15 profesionales (todos ellos voluntarios).