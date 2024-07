Mazón: "No veo ningún peligro con Vox. El Consell es un gobierno fuerte"

Las amenazas de Vox respecto a la ruptura de los pactos autonómicos en caso de que lleguen nuevos menores extranjeros no acompañados a las autonomías donde gobiernan con el PP, no preocupan al jefe del Consell, Carlos Mazón. Al menos eso dice públicamente: "No veo ningún peligro. Es un gobierno fuerte que está cumpliendo con su obligación", ha dicho esta mañana, tras la firma del decreto de simplificación administrativa.

El president, en declaraciones a la prensa, ha abundado en la actual polémica sobre el reparto de menores inmigrantes que está planteando el Gobierno de España. En este sentido, Mazón sitúa la responsabilidad en el Gobierno: ¿Cuál es la política migratoria del Gobierno? No la conocemos. ¿Qué opina el Gobierno de la extraordinaria solidaridad de la C. Valenciana de todo este tiempo? Una comunidad que tiene 317 plazas y 481 menores en esos centros", señaló.

Las declaraciones de Mazón se contextualizan en la reunión prevista mañana en Canarias entre el Gobierno y los responsables autonómicos de la materia para abordar la distribución de menores migrantes que están en el archipiélago. La situación ha provocado un enfrentamiento político a nivel estatal entre PP y Vox. Santiago Abascal ha aumentado su órdago y ha asegurado que su partido romperá los gobiernos si el PP acepta la distribución de inmigrantes.

La dignidad de los menores

Por eso, Mazón critica la posición del Gobierno, incluso recordando las quejas del síndic de Gregues por la situación de colapso de los centros. "La dignidad de los menores también nos preocupa, la primera la de los que tenemos ya aquí. ¿Le parecemos poco solidarios?". En este sentido, señaló que las competencias en inmigración son exclusivas del estado. ¿Dónde esta el gobierno y donde esta en Europa? A solidaridad a la C. Valenciana no le gana nadie. ¿Se nos van a plantear recursos? La C. Valenciana lleva respondiendo muchos meses sin recursos y sin política europea. Este es un fenómeno difícil y complicado. Tiene que haber una politica de estado. ¿Dónde esta el estado y dónde esta Europa? Parece que somos los señalados", ha insistido.

