Es un año este que sigue evolucionando de forma peculiar. En la Comunidad Valenciana y Murcia, la peor sequía anual desde que hay registros entre octubre de 2023 y mayo de 2024, ha sido interrumpida por tormentas en junio, de distribución e intensidad muy irregular.

Por si no fuera poco sorprendente el contraste, julio también ha traido tormentas significativas. En muchos lugares ha llovido ya más en lo que va de verano que en todo el año, cuando la aridez estival, es decir, la escasez de lluvias en verano es un rasgo propio del clima mediterráneo.

No es imposible encontrar veranos con lluvias de este estilo, pero es más infrecuente que sean superiores a las de las demás estaciones. Ya les comenté la discusión sobre si estás lluvias eran o no útiles y ya les dije que, bajo mi punto de vista, si no hay otra cosa, buenas son.

Para muchas cosechas llegan tarde, pero son útiles para ayudar al arbolado y han sido aprovechadas por la vegetación natural para la adaptación de su periodo vegetativo, sacando la hoja de primavera en verano y la flor en los últimos días.

Fresnos y lilas son un ejemplo de esto último, una prueba más de la resiliencia de la vegetación mediterránea. Los campos luces más verdes que en las demás estaciones, aunque no dudo de la desecación que vendrá en las próximas semanas.