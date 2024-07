Estas son las 10 comarcas donde más calor hará hoy y mañana

Viene el calor después de un fin de semana fresco y con agua. El Sistema de vigilancia de temperaturas extremas en la Comunitat Valenciana prevén que en los próximos días las temperaturas aumentarán hasta el miércoles y hará que las noches cambien, de normales a tropicales (más de 20 grados de mínima). El calor apareció con la puesta del sol de del pasado y el litoral valenciano ha sido el primer afectado. Conforme avancen los días se extenderá por las zonas del interior. Y serán hasta diez las comarcas las que más lo sufrirán.

La Ribera Alta, el Baix Segura, el Camp de Túria, el Comtat, els Ports, la Costera, la Foia de Bunyol, la Ribera Alta, la Ribera Baixa, la Safor y els Serrans, serán las comarcas más afectas por el calor. Empezará por la costa y se extenderá hacia el interior. Asimismo, para combatirlo Sanitat recomienda mantenerse hidratados, tanto con agua como con alimentos frescos, beber líquidos aunque no haya sed y no realizar actividades físicas intensas en las horas más calurosas. Y en ningún caso dejar a alguien dentro de un coche expuesto al sol.

Consejos para noches de calor

Para las noches se debe intentar mantener las estancias ventiladas, ya sea con aires acondicionados o con las ventanas abiertas. Hay prestar especial atención a los posibles síntomas de goles de calor: temperatura corporal elevada, sudoración, mareos y confusión. Y se debe vigilar a personas enfermas, a niños y a los más mayores, ya que son los colectivos de mayor riesgo. En cualquier caso, ante un problema, está disponible el teléfono del 112.

Pocas precipitaciones

La previsión del aumento de las temperaturas, no conlleva un incremento del riesgo de incendio. Este se mantendrá en un nivel bajo general en toda la Comunitat. Sin embargo, con las escasas lluvias que no acaban de humedecer el territorio, la vegetación es un polvorín. Las recientes precipitaciones han dejado agua en el interior de Valencia y Castellón, además de en alguna zona costera. La AEMET no pronostica más hasta el próximo fin de semana.