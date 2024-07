"Hemos multiplicado por 15 la venta de test covid y se agotan enseguida"

"Hemos pasado de no vender un test de covid durante meses, a tener que pedir ante el riesgo de quedarnos sin existencias". La que habla es Mª Carmen Amorós, propietaria de una farmacia de Sagunt, en el corazón del Camp de Morvedre, pero no es un caso aislado. La situación se repite en establecimientos de la ciudad de València, Torrent, Alzira, Requena y Xàtiva, como ha constatado Levante-EMV. Es una realidad que, en las últimas semanas, la compra de pruebas de detección del coronavirus en las apotecas se ha disparado de forma notable, coincidiendo con un incremento de la tasa de incidencia de la covid y del número de casos, que se han duplicado en solo dos semanas en la Comunitat Valenciana.

En la farmacia Mónica Romero de Campanar, muy cerca del edificio calcinado en el trágico incendio de febrero, han pasado de vender solo 11 unidades en el mes de mayo a más de 150 en junio, 120 de ellos nasales, los del palito. "Las ventas se han multiplicado por 15 en un solo mes", explica su propietaria mientras consulta el historial de ventas del establecimiento. Por hacer una comparación, en el mes de enero, en plena ola de gripe y covid vendieron 33 test, cinco veces menos que el pasado mes. Ayer, lunes, vendieron la última prueba de diagnóstico mediante saliva; se quedaron sin existencias y estaban gestionando un pedido de cerca de 100 unidades justo después de la consulta de este periódico. "Normalmente, la gente que viene se está llevando cuatro test para hacerse la prueba toda la familia -, relata Romero-. Y a los pocos días, suelen venir a por cuatro más". Y eso que la suya no es una farmacia de paso que pueda atraer la concurrencia de clientes no habituales, así que el crecimiento puede ser mayor en otros puntos.

Test de antígenos de coronavirus / PAULO LOPES / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

Sin existencias

No todos los establecimientos han agotado sus existencias, aunque ha pasado en algunos. Les pasó la semana pasada en la farmacia la Plaza de Torrent, donde han detectado un incremento de la venta en las tres últimas semanas. ¿Pudieron hacer acopio de existencias? "Lo conseguimos -, explica Carlos López-, aunque es verdad que durante una mañana, la distribuidora no daba la posibilidad de tramitar un pedido porque no había stock". Sin embargo, la falta de suministro se solucionó el mismo día. En el caso de la farmacia Albereda de Xàtiva, ser previsores les ha ayudado a no quedarse sin existencias. "Teníamos reservas y eso nos ha permitido cubrir la demanda -, explica uno de sus trabajadores-. Pero las ventas han crecido bastante y se acercan a las del pasado mes de enero".

La farmacia Mónica Romero de Campanar realizó ayer un pedido de 100 test covid tras agotar sus existencias. / JM López

La alta demanda no se traslada a una situación de alarma entre las farmacias porque creen que la distribución está garantizada. También lo confirman desde el Muy Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Valencia (Micof), desde donde aseguran no haber recibido ninguna alerta al respecto.

La covid, al alza

El incremento en la venta de las pruebas diagnósticas coincide con una subida en la tasa de incidencia del coronavirus; se ha duplicado en solo dos semanas en la Comunitat Valenciana hasta situarse en 221,4 casos por cada 100.000 habitantes, en valores similares a los del mes de enero. Así lo reflejaba el informe del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas en la Comunitat Valenciana (Sivira) de la pasada semana, publicado el pasado martes. A falta de ver la evolución del número de casos -se dará a conocer hoy-, fuentes de la conselleria de Sanidad explicaban a este periódico que la curva se estaba "aplanando", por lo que preveían una estabilización en el número de contagios; se confirmará o no hoy con la publicación del nuevo documento.

