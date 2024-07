El Consell permitirá chiringuitos y ‘beach clubs’ a 100 metros de la costa

El decreto ley del Consell de simplificación administrativa reduce desde los 500 a 100 metros la instalación de «terciarios hoteleros», según la norma publicada ayer en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) y que entra hoy en vigor.

El conocido como Plan Simplifica señala que hay modificaciones urbanísticas en materias concretas que «han de ser puestas en marcha de forma urgente» e introduce vía decreto la modificación de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV) en las directrices que inciden en el planeamiento urbanístico y de la ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje (Lotup). Ambas impulsadas en 2014 y 2011 por la entonces consellera de Territorio Isabel Bonig (PP), aunque el Botànic modificó la Lotup en 2021. Y también justifica, según la exposición de motivos, la «conveniencia de introducir determinadas normas de aplicación directa en los suelos del litoral».

La modificación de la Lotup vía decreto del Plan Simplifica permitirá «en suelos no urbanizables del litoral usos terciarios, públicos o privados, vinculados a la acampada, al aire libre o a los deportes y actividades náuticas», según la norma que entra hoy en vigor. Al artículo 210 de la Lotup se añaden «respecto a los terciarios hoteleros» que «no podrán emplazarse a una distancia inferior a los 100 metros medidos en proyección horizontal desde el límite interior de la ribera del mar, tierra adentro, y habrán de ajustarse a las exigencias de la legislación sectorial en materia de costas y del litoral y a las determinaciones que resulten del planeamiento territorial y urbanístico».

En la ley del litoral que prepara la Generalitat ya se preveía reducir de los 500 a los 200 metros la autorización para hoteles en la costa. El nuevo texto legal presentado por el departamento que dirige Salomé Pradas, que aún podría tardar un año en entrar en vigor también permitirá en suelo no urbanizable de primera línea de playa «establecimientos hoteleros en la franja litoral siempre que las edificaciones destinadas a dicho uso se sitúen fuera de los primeros 200 metros».

Cabe recordar al respecto que el Pativel actualmente en vigor también permite «usos hoteleros y asistenciales» o «campamentos de turismo» aunque limitados a proyectos de calidad o con «certificación ecológica» y con la ocupación máxima de parcela limitada al 10% pero a una distancia a partir de los 500 metros.

Tras el revuelo que creó la información, Presidencia de la Generalitat precisó que en la franja entre los 100 y los 200 metros «el supuesto que recoge la norma no admite hoteles o construcciones residenciales, sino otro tipo de construcciones desmontables (como beach clubs o chiringuitos) y otras actividades, previo informe de Costas». No obstante, esta modalidad no se recoge explícitamente en el decreto ley publicado ayer, que sólo alude a «terciarios hoteleros».

Usos «desmontables»

El secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García, aseguró en un comunicado que «nadie va a poder edificar ningún hotel a 100 metros de la costa, en ningún caso y bajo ningún concepto. Los hoteles se podrán construir a 200 metros de la costa como muy cerca. Los usos que se prevén entre 100 y 200 metros son construcciones desmontables».

Desde la oposición, las primeras reacciones tras conocer los cambios legales no se hicieron esperar.

La exconsellera de Vertebración del Territorio del Botànic y portavoz adjunta del PSPV en las Corts, Maria José Salvador, criticó que los cambios legales se introducen «por la puerta de atrás, en un decreto ómnibus, que acaba con el Pativel para que el PP vuelva a su modelo urbanístico de siempre». Y para Compromís, el decreto «abre la puerta a la depredación del territorio. Es un retroceso de PP y Vox a los tiempos de la burbuja inmobiliaria».

