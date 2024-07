El agua alcanzó los cuatro metros en la sala de máquinas del barco incendiado

«Cuando llegamos nos fueron distribuyendo dependiendo de si teníamos dónde ir o necesitábamos un hotel», cuenta Alejandro, uno de los pasajeros rescatado del Tenacia. El proceso fue rápido y ordenado, explica. Él es de València, por lo que pudo desplazarse a su domicilio. Para quienes necesitaban un lugar para dormir, les proporcionaron sendos hoteles. Pese a ello, su queja es compartida y recurrente con muchos de los que como él compartían ferry con destino a Palma de Mallorca y se quedó parado al norte de la isla de Ibiza. «Seguimos sin nuestras pertenencias y sin entender aún por qué nos trajeron de vuelta a València y no continuamos hacia Palma», señala. En la misma línea se expresaba Hassan al Diario de Mallorca, un camionero que iba a bordo y que confesaba que en un primer momento les invadió el pánico. Después, el desconcierto. «Cuando nos dijeron que nos llevaban de vuelta a València, todos nos opusimos», relataba ayer. «Estábamos a mitad de camino y lo lógico es que nos llevaran a Mallorca, el destino o a Ibiza, que estaba mucho más cerca», incidía.

Otro afectado, Juan Aurelio Miravalls, viajaba a bordo del buque en un camión que portaba entre 7.000 y 10.000 kilos de congelados y refrigerados. «No sabemos nada de cuándo lo sacaremos, no sabemos absolutamente nada», comentaba ayer a Europa Press.«Los frigoríficos van enchufados y, al quedarse el barco sin luz, se ha perdido todo». «Hasta que no haya luz no se va a poder bajar ni sacar nada» del buque. «Eso es lo que nos ha dicho la Policía Portuaria», puntualizaba. Además de todos los vehículos que transportaba el Tenacia, en la bodega viajaban hasta las cajas de una mudanza, como recordaba Alejandro que le había contado una de las pasajeras afectadas, que solo pudo recuperar al perro. «No hubo escenas de pánico» a bordo del buque, pero sí «de desinformación», sobre todo «al principio», porque «habían niños pequeños y alguna mujer embarazada». «El barco se inclinó un poco de atrás», rememoraba. n