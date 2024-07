"No hay residencia para nuestro padre y nos sentimos indefensos"

Las personas que tienen un familiar en la residencia Orpea de València llevan días pendientes del móvil. Cuando consigan plaza en un centro adecuado para su familiar respirarán tranquilos, pero eso no parece una opción sencilla ya que el centro en el que en la actualidad están sus familiares cumple con dos condiciones poco frecuentes en el sector: está ubicado en València capital y es un centro medicalizado. A eso se suma el déficit de plazas en el sector, sobre todo en la proximidad a la capital. Y encima el tiempo corre en su contra.

El pasado viernes, la dirección del centro Orpea, en València, envió una carta a los familiares de ususarios en los que comunicaba el cierre de la residencia porque el contrato de alquiler había finalizado y se veían obligados a cesar la actividad al quedarse sin instalaciones. La empresa aseguraba que tampoco había opción de traspaso y advertía a las familias que tenían de plazo hasta el 30 de noviembre para buscar una nueva residencia para los familiares y trasladarlos allí. Hay 93 afectados y las familias se echan las manos a la cabeza ante una noticia inesperada que les genera indefensión y ansiedad.

«¿Qué hacemos ahora? Mi padre es un gran dependiente y no podemos llevarlo a casa, pero tampoco encontramos plazas disponibles. Elegimos esta residencia por la ubicación y ahora todo se complica. Necesitamos una cerca y no la encontramos. ¿Y si no hay plaza? Y luego está el traslado. Porque mi padre es un hombre mayor y enfermo. Hace unos meses lo trasladamos al hospital y ya nos dijeron que cualquier cambio lo trastocaba mucho. Nos sentimos indefensos. No entendemos cómo se pueden hacer las cosas así. No hablamos de cerrar una discoteca. Hablamos de personas. La ley de Dependencia les da derecho a una plaza residencial pero ¿si no hay disponible? ¿Si hay pero muy lejos o sin servicio médico? Esto que nos está pasando no es justo», asegura el familiar de uno de los residentes del centro.

De momento, las familias afectadas prefieren permanecer en el anonimato. Su principal preocupación es encontrar palza, aunque instan ala Administración a intervenir en aras de buscar una solución que permita a los usuarios prmenecer en el centro, aunque sea otra empresa la que gestione la residencia.

Sin embargo, desde la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda aseguran que no está su mano intervenir para que la residencia pueda seguir su curso y se evite el traslado de usuarios.

«La Conselleria ha recibido, por parte de la entidad titular de la Residencia y Centro de Día Orpea Valencia, solicitud de autorización por cierre derivado de la extinción (y no renovación) del contrato de arrendamiento del inmueble en el que se ubican ambos centros. Según la normativa actual, no hay posibilidad de oponerse a esta solicitud siempre que se cumplan los requisitos documentales», explican fuentes de la conselleria.

Eso sí, tanto desde la conselleria como desde la entidad titular de los centros, «se está trabajando con la Dirección Territorial de Valencia y con otros centros de esta misma tipología para reubicar a todos los residentes, tanto los que cuenta con una plaza pública (26 usuarios) como los que tienen una plaza privada».

Ahora bien, la Conselleria también ha recibido una solicitud formal «por parte de una entidad para proceder al cambio de titularidad de los centros. En este caso, se va a atender a los requisitos formales y documentales recogidos en la normativa en vigor, tanto en el ámbito de los servicios sociales como en el ámbito laboral. Para el caso de cierre del centro y su posterior reapertura, sería necesario tramitar una nueva autorización de funcionamiento».

