La presidenta de las Corts (Vox) culpa al PP de generar una crisis

La presidenta de las Corts y una de las dirigentes de Vox en la Comunitat Valenciana, Llanos Massó, ha culpado al PP de "propiciar inestabilidad" dentro del Consell por una "decisión unilateral" de Alberto Núñez Feijóo de aceptar el reparto de 400 menores extranjeros no acompañados, lo que podría provocar que esta tarde, la formación que preside Santiago Abascal decida romper los gobiernos autonómicos en los que participa Vox, incluido la Comunitat Valenciana.

"Es una decisión tomada por Génova unilateralmente, Feijoo ha iniciado esta crisis", ha señalado la presidenta del parlamento autonómico en uno de los jardines del Palau dels Borja minutos antes de empezar el pleno. Es la primera reacción oficial de un cargo de Vox en la Comunitat Valenciana ante el órdago lanzado por Abascal que ha convocado este jueves a su comité nacional del que forman parte tanto Llanos Massó como el vicepresidente del Consell, Vicente Barrera.

Precisamente en este cónclave es en el que Massó ha dejado la decisión de Vox que acatará el partido en la Comunitat Valenciana. "Hasta que no se reúna no vamos a decir nada", ha indicado al tiempo que ha remarcado que el partido será "fiel" a la decisión que se plantee en Madrid. "Nosotros apoyamos la decisión de nuestro presidente, nos debemos a nuestros votantes", ha insistido Massó. "Me preocupa que Vox sea leal a sus votantes", ha agregado al ser preguntada por si le preocupa la ruptura del pacto.

De hecho, ha asegurado que su opinión al respecto "no importa" y que Vox en la Comunitat Valenciana no propondrá nada en la reunión de esta tarde. "Esta tarde iremos a la ejecutiva y se tomará la posición que se tenga que tomar", ha indicado al tiempo que ha señalado que no ha hablado con Santiago Abascal al respecto y que no tiene más información que la publicada por los medios de comunicación tras la reunión sectorial del miércoles. También ha indicado que pese a que Carlos Mazón planteó la "sobrecargada de menas", "ha seguido las directrices de su partido", dejando la puerta abierta a una ruptura.