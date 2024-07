Vox acota la crisis con el PP a las autonomías y no espera réplicas municipales en la C. Valenciana

Vox no espera repercusiones más allá del ámbito autonómico en caso de que se consume la posible ruptura de los gobiernos autonómicos que comanda junto al PP. Aún así, la incertidumbre generada por el anuncio de Santiago Abascal de dar por rotos sus pactos regionales con el PP alcanza ahora mismo incluso a su propio partido en la C. Valenciana.

A expensas de que el líder nacional dicte órdenes tras la reunión del comité nacional previsto para esta tarde en Madrid, fuentes de la formación valenciana circunscriben el alcance de la crisis al ámbito autonómico y rebajan, sin descartarlo, la posibilidad de que las réplicas lleguen a los municipios donde también comparten gobierno.

"Esto está pasando por la decisión de Feijóo de romper los pactos en las comunidades", señalan desde Vox en la C. Valenciana. En todo caso, no se atreven a garantizar que la cascada no alcanzará los ayuntamientos, una teoría que circulaba por algunos círculos del partido esta mañana. "No lo sabemos, esta tarde se aclara", añaden las fuentes.

El choque entre Génova y Abascal de estos días no ha generado fricciones, al menos públicas, entre las federaciones valencianas. En el ala popular había tranquilidad frente al órdago, pero esta se ha ido difuminando con los días y ahora impera la sensación de que habrá ruptura.

Carlos Mazón observa a Vicente Barrera (Vox) durante el pleno de esta mañana en Corts. / Germán Caballero

¿Qué dice el pacto?

Vox entiende que se ha incumplido el acuerdo de gobierno en materia migratoria, algo que niega el PPCV. En los 50 puntos del pacto firmado hace prácticamente un año, solo hay una referencia al asunto y en ningún momento implica negar la acogida de menores.

El punto 48 recoge que la Generalitat, dentro de sus competencias, "pondrá en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado los posibles casos de inmigración ilegal con especial atención a las mafias organizadas. De igual manera eliminaremos las subvenciones a entidades que amparen estas prácticas".

El comité nacional convocado esta tarde por Vox contará con la presencia de dos dirigentes valencianos: el vicepresidente Vicente Barrera y Llanos Massó, presidenta de las Corts y líder del partido en Castellón. No acudirán los otros dos consellers, Elisa Núñez y José Luis Aguirre.

