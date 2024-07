Compromís acusa al PP por unas listas de espera "falsas" y pide las cifras reales

La conselleria de Sanidad dio a conocer ayer la nueva actualización de las listas de espera; un balance con datos positivos al reducirse en 2.000 personas el listado de pacientes con cirugías urgentes en el último año, pero con un empeoramiento de los números generales respecto al anterior balance del mes de diciembre; hay 4.150 personas más que hace seis meses.

Sin embargo, Compromís cree que estos no son los datos reales. Su portavoz de Sanidad, Carles Esteve, reclama a Carlos Mazón la publicación de las listas de espera reales y no estas, a las que define como un "fake -un engaño- que nos están intentando colar". De hecho, asegura que estos datos demuestran que "el Consell no tiene ningún reparo en mentir y manipular los datos", puesto que Sanidad, asegura Esteve, tiene listas de espera B. "Los valencianos y valencianas tienen derecho a saber esta realidad", incide.

El diputado de la coalición valencianista acusa al conseller Marciano Gómez de utilizar prácticas aprendidas "de las empresas privadas que han gestionado la sanidad pública". Estas consisten en "apuntar a los pacientes en listados en papel, alternativos a los reales, para que no contabilicen" y no sean "incorporados a la lista de espera informatizada". Y añade: "Es una forma de actuar que realizaban los hospitales privatizados y que estamos comprobando con numerosos testimonios" y que, ahora, "se ha extendido a los hospitales públicos".

Defensa del Botànic

Esteve ha aprovechado para reivindicar la gestión del Consell del Botànic en este asunto por conseguir reducir en un 50 % la lista de espera global desde la pandemia del coronavirus y, además, reducir la demora desde 154 a 79 días. Frente a ello, y tras un año de gestión del PP, el diputado destaca que "no han sido capaces de reducir ni un solo día las listas de espera", más bien al contrario.

De hecho, las cifras muestran que las intervenciones calificadas de no urgentes ha habido un incremento de 3.602 personas al pasar de las 11.146 de junio del 2023 a las 14.748. Para Esteve, "han enviado a más de 3.600 personas a esperar más de seis meses". Aunque "no sean intervenciones a vida o muerte, como dice el conseller" le anima a decírselo "a la gente que está teniendo problemas de movilidad o que tiene una vida muy complicada por culpa de estar esperando". ¿El motivo? "La incapacidad del PP de gestionar las listas de espera", concluye.

