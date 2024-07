DIRECTO: Mazón reestructura el Consell tras la salida de Vox

"No me cabe ninguna duda de que los diputados de Vox apoyarán las medidas que son positivas para la Comunitat Valenciana, y si no lo hacen, no debería explicar yo; y también espero que el resto de grupos apoyen las medidas que sean buenas para la Comunitat Valenciana, sino tendrán que explicarlo", ha explicado Mazón sobre la confianza en que la formación de ultraderecha apoye las principales medidas. Asimismo, tiende la mano a la oposición "como lo ha estado siempre" para "cumplir con el Estatut" para desbloquear los órganos estatutarios. "No es de recibo que si creemos en nuestra autonomía haya grupos que no estén dispuestos a dialogar", ha sentenciado.