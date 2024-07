Los nuevos consellers se conjuran para que la salida de Vox no frene la acción de gobierno

"Que el cambio no pare". Los nuevos consellers de Carlos Mazón, Miguel Barrachina y Vicente Martínez Mus, se han mostrado dispuestos a asumir sus nuevas responsabilidades sin que los cambios en la estructura del gobierno autonómico provocada por la salida de Vox afecten a la acción política del Ejecutivo valenciano.

"La consigna es que el cambio no pare y que la rueda siga. Que esto no signifique un parón", ha señalado Martínez Mus. En valenciano, el nuevo conseller de Mazón ha asegurado que asume "con ilusión" su nueva responsabilidad y que ya trabaja para ponerse "rápido las pilas".

El ex director general de Costas ha mostrado un perfil continuista de cara a su nuevo rol en Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y ha asegurado que "no cambian las prioridades". "Seguimos las pautas que marca el president y el programa", ha expresado.

Barrachina también se ha mostrado "feliz y orgulloso" de asumir la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua. Esta última competencia se desgaja del área ahora de Martínez Mus.

Conocido aficionado al mundo rural (tiene un tractor y su familia es agricultora), el exsíndic del PPCV en Corts ha fijado entre sus prioridades que los trabajadores del campo "puedan llegar a fin de mes" y frenar el abandono de tierras".

Mención especial para el agua, un asunto capital para Mazón y con el que Barrachina ha prometido "seguir dando la batalla" contra los "recortes" del Gobierno y en favor de la política trasvasista.

Rovira, en contacto con Barrera

No es nuevo en el Consell, pero sí asume nuevas competencias José Antonio Rovira. A Educación suma Cultura, el área del ya exvicepresidente Vicente Barrera. Ha tenido palabras de elogio para el diestro, con quien hablará a lo largo del día.

Preguntado por si el mundo taurino seguirá siendo igual de protagonista que con el de Vox, Rovira ha mostrado alguna duda. Ha señalado que este tenía "un especial cariño" a los toros y él "no es aficionado". "Igual no me gusta porque no lo entiendo, pero respeto que haya gente aficionada y que tiene todo el derecho a ir a corridas siempre que haya público que asista".

Asismiso, ha prometido empezar "pronto" con las reuniones con las asociaciones culturales, si bien ha remarcado que en su conselleria hay un pico de trabajo por las necesidades de Educación.