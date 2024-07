Vox evita garantizar la estabilidad del Consell y culpa a Feijóo de la ruptura

El síndic de Vox en las Corts, José María Llanos, se ha convertido este viernes, tras la salida de su partido del Consell, en el principal interlocutor que tendrá el PP para poder sacar adelante sus políticas en el parlamento autonómico, en especial los Presupuestos, y en ese estreno oficioso del cargo, ya ha lanzado un aviso: Vox no puede garantizar la estabilidad del Consell de Carlos Mazón.

"Estamos en la oposición, no podemos garantizar ninguna estabilidad, si hace las cosas bien tendrá nuestro apoyo", ha indicado Llanos en una comparecencia en el patio de las Corts en la que ha avanzado que este primer respaldo será al candidato propuesto por el PP para dirigir la Agencia Antifraude, Eduardo Beut, a quien validarán en comisión (antes de votarse en pleno el lunes) porque formaba parte de "un pacto de caballeros".

Pese a las amenazas de no garantizar la estabilidad, Llanos no ha puesto ni nuevas condiciones ni grandes obstáculos para seguir prestando soporte parlamentario a los populares. "Vamos a hacer lo mismo, no vamos a dejar nuestros principios de lado, apoyaremos lo que sea bueno para la Comunitat Valenciana ", ha indicado. En este sentido, ha señalado que todavía faltan unos meses para pensar en aprobar los presupuestos, que han dicho que negociarán y apoyarán "todo lo que sea bueno" y que mantendrán su postura de "no cambiar principios por sillones".

La ruptura, culpa de Feijóo

Sobre los motivos de la ruptura del Consell, frente a las críticas que Mazón ha hecho a Santiago Abascal sobre que ha impuesto la decisión de salirse de los gobiernos, Llanos ha apuntado a Feijóo. "A Mazón le ha impuesto Feijoo unas políticas que Mazón no quería hacer, Feijoo es el que se ha cargado el gobierno de Mazón", ha añadido.

Massó continúa

Por su parte, el síndic también ha separado la salida de los miembros del gobierno del Consell a la de la presidenta de las Corts, Llanos Massó, también de Vox, sobre la que ha indicado que ha sido elegida por el parlamento según un reglamento y según unos resultados electorales que todavía siguen vigentes.