Estos son los 51 pueblos que se 'asarán de calor' este domingo

El sofocante calor ha dado una tregua este sábado; una jornada con nubes, precipitaciones en varias comarcas de la Comunitat Valenciana y unas temperaturas máximas por debajo de los picos alcanzados en días previos. En muchas zonas, el mercurio no ha superado los 30 grados, como por ejemplo en la ciudad de València. Sin embargo, este episodio térmico es solo un espejismo porque mañana los valores máximos vuelven a dispararse. En algunas comarcas, en el interior sur de la provincia de Valencia, las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indican que las temperaturas serán "significativamente altas".

La lluvia no vacía las playas: así está hoy la playa de la Malva-rosa / Eduardo Ripoll

Por su parte, el Sistema de vigilancia de temperaturas extremas en la Comunidad Valenciana, elaborado por la conselleria de Sanidad, ha lanzado una alerta en 51 pueblos valencianos que se sitúan en un nivel de riesgo alto, por las elevadas temperaturas. Podrían alcanzarse entre 35 y 37 grados en estas zonas. Por provincias, la alerta se ha decretado en una única localidad de Alicante, en la comarca del Comtat; cinco en la de Castellón, todos ellos en la comarca dels Ports; y los 52 restantes son pueblos de la provincia de Valencia. Se concentran en las comarcas de la Safor y la Ribera, aunque la alerta se extiende a municipios dels Serrans, la Hoya de Buñol y el Camp de Túria.

51 municipios en alerta roja por calor

La alerta roja por altas temperaturas se ha decretado para las siguientes localidades, agrupadas por comarcas:

El Comtat : Alcosser.

: Alcosser. La Safor : Bellreguard, Palmera, l'Alqueria de la Comtessa, Rafelcocer, Potries, Beniflá, Beniarjó, Almoines, el Real de Gandia y Alfauir.

: Bellreguard, Palmera, l'Alqueria de la Comtessa, Rafelcocer, Potries, Beniflá, Beniarjó, Almoines, el Real de Gandia y Alfauir. La Ribera Alta : Alzira, Carcaixent, Rafelguaraf, l'Ènova, Manuel, la Pobla Llarga, Sant Joanet, Senyera, Castelló, Gavarda, Beneixida, Alcàntera de Xúquer, Càrcer, Cotes, Sumacàrcer, Antella, Alberic, Benimuslem, Benimodo, Massalavés, l'Alcúdia, Guadassuar, Tous, Carlet, Catadau, Llombai, Real, Montroi y Turís.

: Alzira, Carcaixent, Rafelguaraf, l'Ènova, Manuel, la Pobla Llarga, Sant Joanet, Senyera, Castelló, Gavarda, Beneixida, Alcàntera de Xúquer, Càrcer, Cotes, Sumacàrcer, Antella, Alberic, Benimuslem, Benimodo, Massalavés, l'Alcúdia, Guadassuar, Tous, Carlet, Catadau, Llombai, Real, Montroi y Turís. La Hoya de Buñol : Macastre, Godelleta y Cheste.

: Macastre, Godelleta y Cheste. La Serranía : Pedralba

: Pedralba El Camp de Túria : Vilamarxant y Benaguasil.

: Vilamarxant y Benaguasil. Els Ports: la Mata de Morella, Forcall, Villores, Palanques y Zorita del Maestrazgo.

El servicio ha decretado también un riesgo medio en otros 68 municipios; estos de forma más repartida en toda la Comunitat Valenciana.

Noche ecuatorial en 14 municipios

El calor será intenso por el día y, también, por la noche. No dará tregua. En la mayoría de municipios, el mercurio no bajará de los 20 grados, por lo que las previsiones auguran una noche tropical de norte a sur de la Comunitat Valenciana en la madrugada del domingo al lunes. Pero, en 14 de los pueblos, será aún peor porque las mínimas no descenderán por debajo de los 25 grados, por lo que la noche está catalogada de ecuatorial.

Por comarcas, estos pueblos son: