Cortan la A-3 en Requena por un accidente múltiple

La Guardia Civil de Tráfico ha cortado la autovía A-3 sentido València por un accidente en el que se han visto implicados hasta cinco vehículos concretamente en El Rebollar, Requena, en el punto 299,9 de dicha vía. El siniestro ha provocado desde las 20:00 horas de esta tarde varios kilómetros de retención.

Accidente en la A-3 / Fernando Bustamante.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado varios equipos médicos para atender a los heridos. Por el momento se desconoce cuántas personas han resultado heridas y la gravedad de las mismas. La DGT a través de los paneles informativos de la A-3 informa sobre el corte de la carretera.

Los afectados esperan fuera de sus coches

Los conductores y sus acompañantes llevan más de una hora esperando sobre la carretera a que se vuelva abrir la A-3. "Llevamos más de una hora completamente parados desde que han pasado varios camiones de bomberos y ambulancias", explica Pau Giménez, uno de los afectados por el atasco. "La gente lleva bastante rato fuera de los coches porque ven que esto no avanza", añade.

Entre los afectados también hay personas que no podrán ver en sus casas la final de la Eurocopa entre España e Inglaterra. "Vengo de Ademuz y mi idea era ver el partido en mi casa, pero con el atasco no he podido", cuenta Antonio, otro afectado.

Muchos turistas que se dirigían a la costa también han sufrido retrasos debido al accidente múltiple, algunos de ellos acumulaban hasta 5 horas conduciendo desde Córdoba cuando se han tenido que parar en mitad de la carretera, según ha comprobado este periódico in situ