Cuidado con la exposición al sol y la hora solar, que no es la oficial

Estamos en pleno verano y mañana, 15 de julio, empezamos el que en teoría es el periodo más cálido del año: la canícula. Aunque algunas veces no se cumple, las estadísticas climatológicas nos cuentan que del 15 de julio al 15 de agosto se registran en España, de forma habitual, las temperaturas más altas del año.

En estas fechas, que coinciden con las vacaciones de millones de personas, escuchamos frecuentemente recomendaciones para protegernos de los rayos solares, a los que una excesiva exposición no sólo puede causar las temidas quemaduras, sino favorecer también que haya riesgo de cáncer en la piel.

Para evitarlo se aconseja no tomar el sol en las horas centrales del día. Sin embargo, no es frecuente que se informe a la población de que en España el horario oficial en verano va dos horas por delante del horario solar en la vertiente mediterránea. Es decir, que el mediodía real no es a las 12 horas oficiales, sino a las 14, algo fácil de comprobar cualquier día si nos fijamos en la posición del astro rey, que alcanza su posición más alta en el cielo a esa hora. A las 12 hora oficial son las 10 en hora solar en la costa mediterránea, por lo que es mejor momento para estar al sol que cuando el reloj marca las 14 oficiales y se alcanza el mediodía solar real.

Conviene tener esto en cuenta, si bien prevalece la recomendación general de que en esta época es desaconsejable permanecer demasiado tiempo al sol a cualquier hora del día.