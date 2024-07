El Gobierno anticipa más financiación pero elude la reforma del sistema y el fondo de nivelación

El Gobierno repartirá entre las autonomías más de 147.000 millones de euros por las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica (SFA) durante el próximo año, un 9,5 % más que el ejercicio en curso. La cifra anticipada este lunes por el Gobierno a las comunidades supone un nuevo récord de recursos. El Ministerio de Hacienda, sin embargo, no ha concretado cómo se distribuyen esos fondos totales entre los distintos territorios y se ha comprometido a informar "en breve" a los gobiernos regionales. Las entregas a cuenta, que junto a la liquidación de 2023 son las dos vías de ingresos del SFA, son partidas clave para que el Consell pueda comenzar a dibujar sus presupuestos de 2025, pues suponen más de la mitad de los recursos autonómicos. En este ejercicio alcanzan los 15.400 millones de euros.

Asimismo, y ante el retorno de las reglas fiscales tras su suspensión por la pandemia y la guerra de Ucrania, el Gobierno ha mantenido el objetivo de déficit de las comunidades en el -0,1 % del PIB para los próximos tres años, dando así dos décimas extra a los territorios para endeudarse respecto a lo previsto en la anterior senda de estabilidad (superávit de una décima). A 'grosso modo', este alivio fiscal incrementa en unos 300 millones la capacidad de gasto del Ejecutivo de Carlos Mazón, si bien irían a cargo del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), es decir, de más deuda.

Frente a esa décima para los territorios, el Estado se asigna un -2,4 % de déficit. Las comunidades critican la diferencia, que ya se da este año incluso más exagerada, y recuerdan que ellas sufragan gran parte de los servicios públicos fundamentales.

La información la ha suministrado este lunes la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno de España, María Jesús Montero, a los consejeros autonómicos del ramo, reunidos el un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) marcado también por la "financiación singular" a la que aspira Cataluña y ante la que las autonomías del PP (más la Castilla-La Mancha de Emiliano García Page) han formado un frente común.

El Ejecutivo, pese a incluir en el orden del día un punto en el que se comprometía a abordar su "postura" sobre la financiación autonómica, no habría planteado ninguna propuesta para la reforma del modelo, que acumula ya una década caducado. En ese tiempo, la C. Valenciana ha dejado de ingresar casi 37.000 millones de euros según los cálculos de los expertos. Montero ha vuelto a escudarse en las diferencias internas del PP y ha acusado a las autonomías de mantener posiciones "de máximos".

Según las primeras informaciones provenientes de la delegación valenciana, comandada por la consellera de Hacienda Ruth Merino, el Gobierno también ha despejado la reivindicación de la Generalitat de implantar un fondo de nivelación para, mientras se mantenga el bloqueo sobre la reforma, elevar los recursos que perciben las autonomías infrafinanciadas hasta acercarlas a la media. "No ha sido muy clara", ha lamentado tras el cónclave la dirigente valenciana, que ha señalado que Montero ha "buscado excusas" y, como hace para no dar el paso de la reforma, ha alegado que no hay consenso entre las comunidades.