Mazón pide a los cargos del PP valenciano en Madrid mantener la presión sobre el Gobierno

Carlos Mazón ha reunido este lunes a los diputados y senadores del PP valenciano en Madrid para diseñar la estrategia a seguir durante el próximo curso político desde el Congreso y el Senado. El líder de los populares de la C. Valenciana y president de la Generalitat ha pedido implementar una labor coordinada entre Madrid y València y mantener la presión contra el Gobierno central de Pedro Sánchez y de la ministra Diana Morant, a su vez líder de los socialistas valencianos.

En una jornada de trabajo Congreso-Senado presidida por Mazón y por la secretaria general del PP en el Congreso, Macarena Montesinos, el jefe de los populares valencianos ha explicado que se trata de una "puesta en común del trabajo realizado" y de "preparar las líneas de actuación del futuro para hacer seguimiento al Gobierno y coordinar las iniciativas de carácter territorial, en consonancia con la acción del Consell".

Según Mazón, "ya no hay un gobierno de la Generalitat que se arrodilla, que se calle, que no reivindica" lo que corresponde a la C. Valenciana, sino que el PP es un partido "reivindicativo, que se organiza" y que cuenta "con peso" en el Congreso y el Senado "y con influencia en todos los asuntos que son importantes y no pueden esperar".

Reivindica la reivindicación

El president ha criticado al Gobierno de España por "negar" la financiación que necesita la comunidad y el agua y los trasvases, por "relegar" a Alicante a la última provincia en inversiones, y por "no reaccionar y no anunciar nada" ante la situación de Ford, la cerámica o las Cercanías.

También por no soterrar las vías del tren en Alfafar, mientras "sí lo hace en Cataluña por chantaje del separatismo catalán negando otros más necesarios", ha informado el partido en un comunicado emitido tras la cita.

Mazón ha defendido un partido fuerte en Madrid y ha lamentado que el PSOE le tilde de "llorón" o de "niño malcriado" por "exigirtodas y cada una de las inversiones que nos corresponden, que son de justicia y que el Gobierno de Sánchez nos sigue negando".

Por contra, el PP "sigue gobernando en la Comunitat Valenciana, tomando decisiones y exigiendo al Gobierno de España que deje de insultarnos de una vez por todas".

Vox no será su socio preferente

Con la salida de Vox del Consell todavía reciente, el líder popular ha querido proyectar un carácter centrista y ha vuelto a insistir en que su antiguo socio no será su aliado preferente en las Corts, sino que buscará acuerdos a ambos lados.

Así, ha afirmado que "los socios prioritarios del PP son los ciudadanos de la Comunitat Valenciana" y ha tendido la mano "a todos los grupos permanentemente para seguir avanzando en cuestiones positivas para los valencianos".

Por último, Mazón ha señalado que el PSOE "no hace nada por nuestra tierra, ni siquiera teniendo una ministra valenciana. Por no aprobar ni siquiera han aprobado los médicos extracomunitarios que necesitamos"

