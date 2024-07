Ana Vega: "Vamos a ser una oposición beligerante en las Corts, no la muleta del PP"

¿Cómo valora la decisión de Abascal de romper con el PP?

La provincia de Alicante siempre ha demostrado su lealtad con el partido y con las ideas de Vox. Nosotros siempre vamos a apoyar las decisiones que tome Santiago Abascal, nos sentimos orgullosos de pertenecer a este partido.

Habla de Alicante. ¿Cuál ha sido la reacción en Valencia y Castellón?

Soy presidenta provincial de Alicante y eso lo deben responder los presidentes de las otras provincias.

¿Quién ha sido el responsable de que rompan con el PP?

Ha sido una decisión muy meditada por nuestra parte. El pacto se ha roto desde Génova, 13, el responsable es Feijóo. Obligó a los barones autonómicos a romper los pactos con Vox.

¿Le hubiera gustado que el Gobierno autonómico durara más?

Estábamos haciendo cosas muy buenas. Si hubiéramos aguantado más tiempo se habría demostrado lo que podemos hacer. Sí que hemos demostrado que si Vox no está en el gobierno el PP no lleva adelante determinadas propuestas, como derogar la ley de Memoria Histórica o crear la ley de Libertad Educativa. Eso sólo sucede cuando Vox forma parte de los gobiernos.

¿Hay división en el grupo de Vox en las Corts?

Somos un grupo que trabaja en la línea de lo que le pide el partido. Luego cada uno tiene su opinión personal. En Alicante siempre hemos sido muy beligerantes con las reclamaciones de inversiones e infraestructuras. La noticia del comité ejecutivo nacional la hemos recibido muy bien. Si a otros no les gusta esta decisión es su problema.

¿Cuál es la relación con sus compañeros valencianos de Vox?

La relación personal es buena pero para gustos los colores. Somos trece diputados con trece caracteres distintos. El grupo siempre va a seguir las directrices a nivel nacional, somos un partido jerarquizado. Si alguien no quiere seguir las directrices ya sabe donde está la puerta.

En Valencia se ha hecho con el control el ala ultracatólica y ustedes han sido de la cuerda de Ortega Smith, hoy caído en desgracia...

La relación entre los presidentes provinciales ha sido buena pero no se puede esconder que sólo había un alicantino en el Gobierno de la Generalitat, el secretario autonómico de Justicia [Eduardo Luis Ruiz]. Asumí la decisión de mi partido de relevarme como portavoz, siempre he estado a disposición de Vox y al servicio de España.

¿Se siente respaldada como presidenta de Vox en Alicante?

Sí, me siento respaldada y orgullosa del equipo que tenemos, que está creciendo día a día. Lejos de lo que pensaban algunos de que íbamos a sufrir bajas, las afiliaciones han crecido. El comité ejecutivo provincial anunciará próximamente la apertura en nuevos municipios. Llegamos a setenta en las pasadas elecciones y para las de 2027 vamos a intentar estar representados en todos los municipios. Somos una provincia que se mantiene leal al proyecto y a los principios de Vox. No cambiamos principios por sillones. El equipo está fuerte para hacer crecer el partido.

Cuando fue relevada como portavoz en las Corts, ¿temió por su posición en Alicante?

No, nunca. Fue una cuestión que se decidió por criterios del partido de oportunidad política que comprendí. Estoy feliz porque seguir de portavoz me hubiera impedido continuar con mi maternidad y con otras cuestiones personales que quería desarrollar.

El grupo de Vox en las Cortes contará ahora, tras la ruptura, con un protagonismo mucho mayor...

Ahora estamos en la oposición, en la que tenemos cuatro años de experiencia. Vamos a hacer como en la legislatura anterior, apoyar las propuestas que sean beneficiosas para los ciudadanos de la Comunidad Valenciana y rechazar las que sean sectarias y perjudiquen a las familias, los autónomos y los sectores productivos. Seremos una oposición firme y leal, pero muy beligerante. No vamos a ser una muleta para el PP. Presentaremos propuestas y las vamos a defender como siempre. Votaremos a favor de lo positivo y en contra de lo negativo. Nuestra lealtad no es con un partido, es con los españoles.

Su postura en el pleno del lunes con la simplificación administrativa, ¿va a ser el camino a seguir?

La línea debe ser el sentido común. El decreto de simplificación administrativa lo apoyábamos porque la eliminación de la burocracia excesiva es inherente a Vox. Pero hay asuntos que no nos gustan y no podemos permitir, desde cuestiones urbanísticas hasta injerencias en las Administraciones locales que tenemos que ver bien.

¿Hubieran mostrado en el mismo tono si siguieran en el Consell?

No lo sé, no lo puedo decir. Lo que tengo claro es lo que vamos a hacer ahora. Hablar de lo que hubiéramos hecho si siguiéramos en el Consell es hacerlo de algo que ya no va a suceder.

¿Comparte el contenido de la carta de la exconsellera Elisa Núñez al darse de baja de Vox?

Fue decisión de Elisa Núñez escribir esa carta. Yo la puedo compartir en mayor o menor medida pero tiene mi respeto y agradecimiento, al igual que Vicente Barrera y José Luis Aguirre. Hicieron un acto de generosidad para representar a Vox en el Consell.

Olona, Alvise, Espinosa de los Monteros..., ¿les condiciona que se atomice la extrema derecha?

No nos condiciona. Es más que comprensible por el hartazgo de la ciudadanía con la clase política y las decisiones que se están tomando sobre sus vidas. Alvise es un actor más dentro del Parlamento Europeo y nosotros lo respetamos.

