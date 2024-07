El Gobierno reconoce la ilegalidad de las condenas a 13 represaliados

Los ministros Diana Morant y Ángel Víctor Torres aprovecharon el aniversario de aciago recuerdo durante tantos años del franquismo del 18 de julio para reclamar al presidente de la Generalitat Carlos Mazón que no publique la ley de concordia. «El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática Ángel Víctor Torres emplazó al presidente de la Generalitat Carlos Mazón a negociar la ley de concordia, recién aprobada por el PP y Vox en las Corts, para que cumpla «lo que dice la ONU sobre los derechos humanos y vuelva a lo que fue la ley anterior, ahora que Vox ya no está en los gobiernos». Torres considera que «no tiene sentido que la ley aprobada por la Comunitat Valenciana iguale a las víctimas de cuarenta años de dictadura a las supuestas víctimas de la República. La II República fue un regimen democrático que eligieron los españoles y españolas con su voto a través de sus votos. Frente a cuarenta años de totalitarismo, mediante un golpe ilegítimo e ilegal de Estado dado por el ejército de Franco que evitó que pudieramos votar, con referéndums dirigidos, sin sufragios universales». Diana Morant también pidió a Mazón «la prueba del algodón para demostrar que el PP vuelve a la moderación. Debe convencer a Feijóo para aprobar la ley de extranjería y retirar la mal llamada Ley de Concordia». Yañadió que «el Partido Popular tiene que demostrar que la ultraderecha de verdad ha sido de las instituciones y que no sigue abrazandose a ellas». Por ello pidió a Mazón que “rompa con las políticas ultras, se siente con el Gobierno de España y retire la ley de concordia. Para eso sabe que puede contar con los socialistas».