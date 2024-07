Habitaciones a 30 ºC en el Arnau de Vilanova por los fallos en la climatización

Un aparato portátil de aire acondicionado que conecta un tubo de grandes dimensiones que atraviesa la habitación por una ventana que, por ese motivo, no se puede cerrar. Y con todo, calor y ruido. Así describen usuarios del hospital Arnau de Vinalova cuál es la solución que se adopta cuando el sistema de refrigeración falla en las habitaciones. Y para que no existan dudas muestran fotografías que así lo acreditan, al menos en una de las habitaciones del centro hospitalario.

Los sindicatos llevan años denunciando las deficiencias de un sistema de refrigeración que acumula fallos, verano tras verano. Desde 30 grados en las habitaciones en 2018, hasta 28 grados en Urgencias el año pasado, pasando por numerosos titulares y denuncias por ese mismo motivo: calor sofocante en un hospital que registra constantes fallos en el sistema de refrigeración ya sea en las salas de enfermería, en la UCI, en urgencias o en la planta de traumatología. Ahora le ha tocado el turno a las habitaciones y las quejas ante las "chapuzas" que se han adoptado como solución no se han hecho esperar.

El tubo impide cerrar la ventana de la habitación. / Levante-EMV

UGT asegura que lleva más de dos años solicitando a la dirección del hospital que se revise la climatización del hospital. "El aire acondicionado lleva años fallando en multitud de servicios, pero en lugar de una revisión seria y en condiciones se ha optado por parches como son la instalación de aires acondicionados portátiles. Esta situación genera mucho malestar en los controles de personal, tanto por el ruido que generan, como por la poca eficiencia que presentan. Provoca más fatiga a los trabajadores y trabajadoras y, por descontado, a los pacientes ingresados", aseguran.

Por ello, solicitan a la Conselleria de Sanidad que lleve a cabo "un mantenimiento adecuado de las instalaciones y no deje a los pacientes en situaciones escandalosas y chapuceras que, no sólo generan vergüenza y malestar a la ciudadanía, sino que además no cumplen con la normativa básica en salud laboral".