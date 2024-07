La moción en el Senado por el fondo de nivelación enfrenta a PP, PSPV y Compromís

Lío entre las fuerzas políticas valencianas por la financiación. Una moción presentada por Enric Morera, senador de Compromís, en la cámara alta para instar al Gobierno a reformar el sistema y aplicar un fondo de nivelación que compense los agravios que sufre la C. Valenciana ha enfrentado a las tres principales fuerzas políticas en las Corts: PP, PSPV y el propio Compromís. Las tres formaciones se cruzan este jueves acusaciones de no apoyar una causa que supuestamente genera consenso en la autonomía.

La historia es cambiante según quién la narra. Pero en resumidas cuentas, la secuencia de actos es la que sigue: Morera presenta la moción que reclama al Ejecutivo central un fondo extra de 1.782 millones de euros para "compensar la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana". El PP exige cambios para apoyarla y el grupo Izquierda Confederal, donde se integra Compromís en el Senado, acepta una transaccional que modifica la propuesta.

Donde antes mencionaba expresamente que la compensación era para la C. Valenciana, ahora recoge que ese fondo "compensará la infrafinanciación de las comunidades autónomas", sin especificar si aplicaría a las cuatro infrafinanciadas (C. Valenciana, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha) o a todas las comunidades. La moción se vota y sale adelante con el respaldo del PP y de Izquierda Confederal, mientras los socialistas votan en contra.

Las interpretaciones

Ahora, las lecturas partidistas. El Consell, del PP, no ha tardado en hacerse eco de la posición del PSOE en el Senado sobre un tema que últimamente genera incomodidad en la federación valenciana, menos reivindicativa en la materia bajo el liderazgo de Diana Morant de lo que lo era con Ximo Puig. Los populares atribuyen ese giro a la presencia de la secretaria general en el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La consellera de Hacienda, Ruth Merino, se ha mostrado "atónita" ante el "no" del PSOE a la moción y ha recordado que ya dejó de apoyarlo hace unos meses en las Corts. "Es una pena que rompan con un consenso que ha existido durante tanto tiempo entre los partidos y la sociedad civil. Pero lamentablemente, están instalados en el inmovilismo y plegados totalmente ante Pedro Sánchez y el independentismo catalán", ha señalado en unas declaraciones facilitadas por su equipo.

Desde el PSPV justifican su rechazo a la iniciativa en los cambios introducidos por el PP, que algunas fuentes tildan de "gol por la escuadra" de los populares a Morera porque "borra" la reivindicación autonómica. Los socialistas explican que esa eliminación de la mención específica de la C. Valenciana es lo que hizo al PP votar a favor y lo que llevó al "no" al PSOE. Y añaden que al no especificar a qué comunidades afectaría, muchos territorios se dieron por aludidos.

Una de las socialistas valencianas que votó en contra fue Rocío Briones. La senadora territorial ha lamentado que Merino "no se ha enterado o miente" sobre lo ocurrido en el Senado. Defiende que la moción "no fue más que una propuesta trampa e inútil" del PP, que "borró la Comunitat Valenciana" y la rebajó a "una mera declaración de intenciones porque todas las comunidades autónomas se declaran infrafinanciadas, tal como dijeron en el debate senadores de varios grupos". Briones recordó que en el debate el PP dejó claro que la propuesta "no dejaba a ninguna comunidad fuera", mientras que el senador del PP, Gerardo Camps, "ni siquiera mencionó a la Comunitat Valenciana".

Y Morera descargó contra ambos por "hacer politiqueo". El senador de Compromís, que defendió que la moción afecta a las cuatro infrafinanciadas (y no a todas como entiende el PSOE) criticó al PP por su rechazo a este fondo de nivelación en votaciones pasadas así como por haber dejado pasar mayorías absolutas sin solucionar el "drama del pueblo valenciano". Y al PSOE por "traicionar" a los valencianos al no aceptar la iniciativa modificada.