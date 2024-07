Retrasos en el aeropuerto: "Si perdemos el vuelo de enlace a Beirut nos tendrían que indemnizar"

En la ventanilla número 44 de facturación del aeropuerto de Manises, Pierre Rose y su mujer hacen cola para facturar su equipaje, que no es poco. Miran el reloj. En menos de una hora debería salir su vuelo a Madrid para coger otro, rumbo a Beirut, a las 14.45 horas. "Tenemos el tiempo justo para coger el siguiente vuelo. Eso es lo que nos preocupa porque, por lo demás, estamos de vacaciones. Pero si perdemos el vuelo de enlace sí es un problema y entendemos que la compañía se debe hacer responsable y nos tiene que indemnizar. Cuando esto nos ha pasado ha sido así porque no es culpa nuestra y perder un avión es un trastoque importante", explica la pareja. Ellos son unos de los miles de afectados por un fallo de Microsoft que ha provocado retrasos en los vuelos de todo el mundo.

En València hay previstos para hoy 250 vuelos (entre llegadas y salidas). Para quien regresa de vacaciones, como el caso de Antonella Bellini, no supone un "problema muy grave porque cuando llegue, pues he llegado". Esta misma frase es la que repiten Raquel y Borja, aunque ellos, en lugar de acabar sus vacaciones, las empiezan. Los tres se sitúan en el mostrador de facturación del vuelo que va a Bolonia y esperan que los retrasos "no sean muy graves", sobre todo en el caso de la pareja valenciana, que viaja con un niño de dos años y medio.

Quienes sí volvían de trabajar, agotados, era un grupo de 25 músicos que estaban en la cola de facturación del vuelo a Madrid, aunque su destino final era Londres. Y la noticia de posibles retrasos aumentó su preocupación. "Solo nos faltaba esto, qué desastre y que ganas de llegar. Estamos agotados", explicaban entre bostezos.

Hasta 300 euros por un nuevo billete

A quienes sí les ha costado un pico el apagón informático y sus consecuencias ha sido a las hermanas Carmen y Encarna, de Gandía. Tenían que haber cogido el vuelo a Mallorca, a las 9 de las mañana, desde la puerta de embarque número 12. Sin embargo, el avión salió desde la número 9 y las mujeres perdieron el vuelo sin saber porqué "se realizó un cambio de la puerta de embarque y nadie nos avisó". El viaje implicaba quedarse con la nieta, pero conseguir un nuevo billete no les resultó ni fácil ni económico. "Al intentar comprar otro billete es cuando nos han informado de lo que estaba pasando. No podíamos comprar billete en ninguna compañía porque no les funcionaba nada. Nos ha costado mucho, de tiempo y de dinero". Y es que las mujeres tuvieron que pagar 295 euros cada una por un nevo billete de avión que sale, del aeropuerto de Manises, a las 17 horas. "Llevamos aquí desde las 7 de la mañana", explican las mujeres que exigen también que les paguen los segundos billetes que han comprado. "Hacen un cambio, no nos avisan y nadie se hace responsable de esto?", preguntan.