Normalidad en Manises tras el caos global de Microsoft

Tras una jornada caótica a nivel mundial provocada por un fallo informático de la empresa Microsoft, el aeropuerto de Manises ha vuelto hoy a la normalidad.

Actualmente, solo hay notificiados retrasos en tres salidas de avión desde València a Roma, Riga y París y no se ha cancelado ningún otro vuelo. Además, los operarios ya están volviendo a realizar los trámites de facturación de equipajes y embarques a través del sistema informático habitual, después de que durante gran parte de la jornada del viernes lo tuvieran que hacer a mano. De esta forma, durante esta mañana del sábado las aglomeraciones en el aeródromo valenciano son las habituales de un fin de semana de inicio de vacaciones para miles de personas.

400 vuelos cancelados

El propio gestor aeroportuario Aena anunció ayer a última hora de la tarde que había restablecido sus principales sistemas tras el fallo en el sistema operativo de Microsoft desencadenado el viernes por la actualización de un componente de ciberseguridad de la empresa Crowdstrike, que obligó a las aerolíneas a cancelar unos 400 vuelos, un 6,5 % de las operaciones del día.

Aena destacó que los aeropuertos han estado operativos en todo momento y que algunas aerolíneas estaban ajustando su operativa y seguían trabajando para restablecer sus sistemas, también afectados.

El gestor aeroportuario trabaja directamente con Crowdstrike para poner en marcha la solución definitiva a un problema que ha afectado a numerosas empresas en el mundo.

A primera hora de la mañana de ayer Aena alertó de posibles retrasos debido a una incidencia informática que estaba produciendo alteraciones en los sistemas y en los aeropuertos de la red en España en plena temporada estival, un periodo de gran afluencia en los aeropuertos españoles.

Entorno a las 11:00 horas Aena recuperó algunos de sus sistemas de forma progresiva y aunque todos los aeropuertos estuvieron operativos en algunos procesos se operaba con más lentitud.

250 vuelos afectados en València

En el aeropuerto de València, en Manises, las alertas saltaron de madrugada y a las cinco de la mañana ya se sabía que los 250 vuelos programados para el día (entre las salidas y llegadas) se verían afectados de una u otra forma porque tanto la facturación de mlaetas como el embarque del avión se tenían que realizar a mano. A lo largo de la jornada Aena fue recuperando también los sistemas del aeropuerto valenciano gradualmente, de forma que por la noche la situación estaba prácticamente normalizada.

"Desde esta mañana los vuelos están saliendo con normalidad y solo hay retrasos puntuales", confirmaba a las 11.00 horas una empleada del aeropuerto encargada de informar a los viajeros que iban entrando al hall principal de Manises. A esa hora, en el panel de información de embarques y despegues solo figuraban incidentes en tres vuelos: uno a Riga que tendría que haber salido a las 10.55 y que partirá a las 12.55, otro a París que saldrá con 20 minutos de retraso y uno a Roma cuya hora de despegue se estima a las 13.00.

Cumpleaños en el aeropuerto

Este a la capital italiana es el que más retraso lleva en la jornada de hoy sábado ya que estaba previsto inicialmente para las 09.20 horas. Elisa, Natalia y Belén, tres jóvenes que habían reservardo sendos asientos en este avión para reclamaban esta mañana explicaciones a la compañía ya que iban a perder la escala que, desde Roma, les llevaría a Palermo.

"Son compañías diferentes y se van pasando la pelota de unas a otras, pero ya nos han dicho que no van a reembolsarnos el vuelo que vamos a perder a Palermo", se quejaba Elisa. Ante esta situación, desde el mismo aeropuerto valenciano estaban intentando comprar tres billetes nuevos para ir de la capital italiana a Palermo en un vuelo que no saldrá hasta pasada la medianoche. "Queríamos celebrar mi 18 cumpleaños en Palermo pero me parece que nos va a tocar celebrarlo en el aeropuerto", lamentaba Belén.