Cerca de 45 ºC este sábado, rojos carmín y sopas al punto

El este peninsular este sábado va a sufrir la peor parte de la ola de calor que estos días está afectando a nuestro país, por primera vez en lo que llevamos de año y en plena canícula. «Lo normal», expresan algunos y no les falta razón, el problema es el tono, el desdén con el que lo argumentan, porque con él olvidan que este tipo de episodios llevan riesgos bien forjados. Llegado el mediodía, muchos municipios de las provincias de Valencia y Alicante tendrán temperaturas superiores a los 40 ºC. Nuestro modelo de referencia en Meteored, el europeo, anticipa registros de hasta 45 ºC en localidades como Càrcer o Montaverner, que son una barbaridad. Si bien es normal que en estas fechas haga calor, no lo es tanto que se enfilen hasta valores tan extremadamente altos. En las próximas horas el prelitoral sur del golfo de Valencia tendrá temperaturas casi sin parangón en la serie histórica. Quizá no batan récords, pero se quedarán cerca. Hay unos mapas en la web del Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo que traducen los valores a un índice que va del -1 al 1 y colores del lila al rojo carmín. Unos y otros representan los extremos de frío y calor observados para la fecha en la última década, pues bien, en las próximas horas estaremos en la cúspide de esa escala. Cómo diría Karol G, más allá «no hay más ná» -en lenguaje urbano inclusivo-. Ahí ya sólo entran en juego matices pequeños para llegar a lo nunca visto y ahora parece que jugarán a nuestro favor, para no alcanzar las plusmarcas.

Aún así, el calor será en muchos casos extremo y supondrá un riesgo para la salud, sobre todo en personas mayores, con dolencias previas y que toman medicamentos que pueden exacerbar los efectos del ambiente canicular. En las horas centrales habrá que evitar la exposición al sol, tendremos que aprovechar las estancias más frescas de nuestras casas u oficinas y una buena hidratación será fundamental. Habrá que armarse de paciencia, pero sólo un rato, porque en la jornada del domingo refrescará.

Hasta el momento, el verano había sido bastante benévolo con nuestro país considerando los más recientes, pero ha sido prácticamente una excepción en Europa, que compartimos con portugueses, franceses y británicos. De ahí al este las temperaturas están siendo altísimas y eso se observa, por ejemplo, en el mar Mediterráneo. Ahora mismo el Adriático está que arde, con temperaturas de 30 ºC en su superficie, tal y como sucedió en el mar Balear el año pasado. Las mismas anomalías positivas se observan, en nuestra misma latitud, en el Atlántico más próximo a Norteamérica o en el mar de Japón, recordándonos que de “al punto” al «muy hecho» hay apenas un suspiro. No se confíen.