Nuevo frente por el agua entre Consell y Gobierno con el trasvase al Vinalopó

El trasvase Júcar-Vinalopó vuelve a abrir un nuevo frente entre Consell y Gobierno por el agua. El president de la Generalitat, Carlos Mazón, acusaba este viernes al ejecutivo central de «paralizar» el envío de agua de una cuenca a otra «al rechazar la reforma y arreglo urgente del embalse de San Diego, que es la clave». Una afirmación que no tardó en rebatir Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, quien subrayaba que es la Administración autonómica la responsable de esa infraestructura. «Son las obras que dependen de ellos y que las tienen que hacer», remarcaba Bernabé.

Mientras Mazón insistía en que se «vuelve a negar a la provincia de Alicante el agua que merece, el agua que necesita», Bernabé defendía que el Gobierno de España «ha trasvasado más agua, 1.300 hectómetros cúbicos, frente a los apenas 800 hectómetros cúbicos que se trasvasó en la etapa Rajoy». «Dato mata a relato», aseveraba la socialista. Además, afeaba a Mazón que hablara de agua en un acto sobre infraestructuras. A su juicio «de inversiones y de infraestructuras ferroviarias y viarias tampoco tiene mucho que decir».

El president de la Generalitat no había dudado previamente en criticar duramente al Gobierno. «Mientras desde la Generalitat Valenciana ya estamos, en tiempo récord, gestionando todas las obras del post-trasvase, más de 30 millones en los tramos 1 y 2 que van por buen camino y que se están ejecutando en tiempo récord, resulta que ahora no vamos a tener agua que transcurra por esas obras que estamos haciendo porque resulta que el Gobierno ha dicho que en el embalse de San Diego no se puede pasar el agua porque no la quieren reformar. Sin embalse de San Diego no hay Júcar-Vinalopó», según Mazón.

El president incidía en que «negar el agua» al campo valenciano se está convirtiendo en el «deporte favorito del Gobierno», así como «ningunear a Alicante». A lo que Bernabé replicaba que el Gobierno no va a paralizar un trasvase que es «una realidad gracias a este Gobierno». «Los socialistas en lugar de iniciar guerras del agua hemos apostado por sumar todos los recursos necesarios para garantizarla, si no fuera por las desaladoras esta tierra estaría viviendo unos momentos complicados», según Bernabé. n

