Consell y Gobierno mantienen el choque sobre menores migrantes mientras la presión en los centros aumenta

Ningún avance. La XII Conferencia Sectorial de la Inmigración, presidida por la ministra de Inclusión, Elma Saiz, acabó como empezó. Sin ningún acercamiento entre el Gobierno de España y las comunidades del PP, entre ellas la valenciana. La vicepresidenta, Susana Camarero, ha participado de manera telemática para exponer a la representante gubernamental la situación valenciana (ya dijo en una sectorial anterior, con Política Territorial, que era de colapso) y lamentar la falta de propuestas mientras la presión continúa aumentando, han señalado fuentes de la vicepresidencia a este diario.

La Generalitat sostiene que sus recursos para menores migrantes están al 170 % de ocupación y que en las últimos dos semanas la situación incluso se ha complicado más con la llegada de 40 niños y adolescentes más, algunos de ellos en pateras que han alcanzado la costa valenciana.

Los datos aportados por Camarero tras la reunión indican que los menores acogidos no acompañados en la Comunitat Valenciana, desde el 1 de enero hasta la fecha, han aumentado en 314. De ellos, 120 están acogidos en Alicante, 48 en Castellón y 146 en Valencia. Estos menores se suman a los que ya estaban dentro del sistema de acogida, que alcanza en estos momentos un total de 527 menores en toda la Comunitat Valenciana, según estos datos oficiales. Por esta razón, Camarero solicita al Ejecutivo que declare “la emergencia migratoria”.

Susana Camarero, con su equipo, durante la conferencia sectorial, en la que intervino telemáticamente. / Levante-EMV

El Gobierno, por su parte, acusa a las autonomías del PP de instalarse en el argumentario ‘popular’ y cerrarse a cualquier avance.

Así, la ministra acusó al PP antes de comenzar la sectorial de abrazar los mensajes "xenófobos" de Vox. Además, añadió que "no caben medias tintas" en la reforma de la ley de Extranjería, que se debate mañana en el Congreso.

Foro de comunidades

Ese prólogo ya molestó a la representación valenciana, según las fuentes consultadas, que critican que se lleven ataques al PP a un foro que no es de partidos, sino de comunidades. Además, la parte valenciana acusa de descoordinación al Gobierno, ya que hay tres ministerios implicados en este debate (Infancia, Inclusión y Migraciones y Política Territorial) y “se van trasladando responsabilidades” de unos a otros. El Ejecutivo de Carlos Mazón volvió a exigir ayer ante Saiz la convocatoria de la conferencia de presidentes autonómicos, para abordar de manera conjunta la cuestión de los menores no acompañados.

La vicepresidenta Camarero, según estas fuentes, ha reclamado también un aumento de los recursos. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, hablaba en la entrevista de este domingo con Levante-EMV de un coste mínimo de 145 euros por menor y día. La Generalitat asegura que el coste real es de 200 euros y pide que el Ejecutivo central asuma esa diferencia.

Otra exigencia reiterada esta mañana ante Saiz es ampliar el debate, sacar de la esfera autonómica española el reparto de esta población migrante y situarlo en el ámbito de la Unión Europea. Asimismo, el Consell reclama “política migratoria” con los países de origen que frene la llegada de estas personas. Rechaza que se trate de un fenómeno cíclico e incontrolable y pone como ejemplo países como Italia, que han reducido las vías de entrada. “El Gobierno se lava las manos”, sostienen las citadas fuentes, y “no todo es repartir”.

Mazón carga contra el Gobierno

En esa línea, Carlos Mazón afirmó ayer que el Gobierno de España "no está en condiciones" de dar lecciones de solidaridad. “Los que vienen no ayudándonos, los que vienen no dándonos los recursos, los que vienen no trabajando en origen y los que vienen mirando hacia otro lado mientras que estamos colapsados en un ejercicio extraordinario de solidaridad que estamos haciendo durante este tiempo la Comunitat Valenciana es el Gobierno", dijo Mazón.

"Es el Gobierno el que tiene que decidir si está del lado del sentido común, de ayudar a los únicos que estamos haciendo un esfuerzo en esta materia, o va a seguir en la demagogia”, agregó.

Plegarse al argumentario del PP

Por su parte, el Gobierno de España acusa a las autonomías de plegarse al argumentario del PP estatal sobre esta cuestión y no mostrar ninguna predisposición al acuerdo, según participantes en la conferencia.

Así, el nuevo reglamento de extranjería que plantea flexibilizará los requisitos para que más inmigrantes puedan regularizar su situación en España, con más facilidades para las víctimas de explotación laboral y una nueva fórmula de arraigo denominado "de segunda oportunidad".

Elma Saiz lo ha anunciado tras presidir la conferencia sectorial, donde ha presentado esta reforma del reglamento, que ha entrado en fase de audiencia pública. Al respecto, la valenciana ha lamentado conocer el texto solo unas horas antes.

Uno de los cambios más relevantes destacados por la ministra es una mejora en el procedimiento para regularizar a los inmigrantes que han sufrido explotación laboral y mayor protección para que estas personas puedan "cambiar de empresario" en caso de este tipo de abusos o ante la imposibilidad de realizar el trabajo.

También en materia de trabajo, se facilitarán los procedimientos y se permitirá compatibilizar el trabajo por cuenta propia y ajena y se introducirán mejoras en la regulación de las actividades de temporada, favoreciendo las "contrataciones colectivas".