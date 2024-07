El Consell llega a la mitad del año con el 85 % de las inversiones sin ejecutar

Si el estado de ejecución del presupuesto acumula retrasos en su publicación, más grave es el decalaje en lo que a la cuenta 413 se refiere. Este apartado, conocido en el argot político como el de 'facturas en los cajones', no se actualiza desde abril. "Not found" (no encontrado), responde la web oficial.

Entonces la cifra total de facturas no satisfechas por el Consell, que no ha bajado de los 2.000 millones en todo el año, ascendía a 2.508 millones. En julio de 2023, cuando Mazón accede al Palau, el Botànic la había dejado en 1.414 millones. La consellera de Hacienda, ante el apagón informativo, aseguró hace algunas semanas que el proceso de pago se estaba agilizando y que las cantidades se irían reduciendo.

Pero de momento no se puede saber. Así, según se desglosa en el cuadro de abril, la gran mayoría de impagos se están produciendo en Sanidad, con 1.887 millones de facturas sin abonar. Es el doble que la cifra que se heredó del anterior Consell, de 938 millones. Del resto, 449 millones corresponden a la Administración General (346 con el Botànic) y los 172 restantes, a Servicios Sociales, donde también crecen los impagos respecto a la izquierda (104 millones en julio de 2023).