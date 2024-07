Noche de vigilia contra la violencia machista: "Estamos hartas"

Hartas. De "tantos asesinatos de mujeres"; de minutos de silencio, concentraciones y manifiestos "que son necesarios, pero insuficientes"; Y hartas de "respuestas retóricas" que "no frenan la mano de los agresores". Y es que el balance de cifras es demoledor: 14 asesinatos en los últimos 16 días, dos de ellos en la Comunitat Valenciana. Por ello, 128 asociaciones han organizado una noche de vigila contra la violencia machista en 87 localidades de la Comunitat Valenciana. Una cita de 22 a 23 horas con presencia en 19 comarcas. La iniciativa surgió en l'Horta Sud y la iniciativa ha crecido en todo el territorio valenciano. Y es que están "hartas", de norte a sur. De la costa al interior.

Hartas. Así se reconocen las mujeres que han convocado esta noche de vigilia, movidas "por la legítima rabia que produce la inacción ante la pérdida de tantas vidas, los avances de ideologías reaccionarias y machistas y la falta de respuestas suficientes y eficaces". Y es que las mujeres quieren respuestas, y no se refieren a "declaraciones de principios, ni actuaciones mediáticas". Es más, exigen:

Que se cumplan y se hagan cumplir las leyes vigentes que han de garantizar la protección de las mujeres amenazadas

Que no desaparezca , ni sufra ningún recorte ni uno solo de los recursos existentes para la lucha contra la violencia machista

Que ante cada asesinato se rindan cuentas de los errores cometidos, de los fallos detectados y se articulen las necesarias medidas de mejora.

Que se evalúe el pacto valenciano contra la violencia de género machista vigente hasta 2022 y se elabore de forma urgente y negociada el pacto contra la violencia de género.

El silencio mata

"Todas sabemos que el silencio mata, porque la queja no salva vidas, porque la indignación no es suficiente. Estamos convencidas de que no hay futuro como sociedad sino se protege la vida de las mujeres y las criaturas desde la implicación de todas las personas y la responsabilidad de los poderes públicos. Cada mujer asesinada es un fracaso social que no podemos seguir tolerando", explican las convocantes.

Y recalcan que los asesinatos no paran: "Estamos hartas de tantos asesinatos de mujeres, mes tras mes, año tras año, que se han llevado por delante en 48 horas la vida de cinco mujeres, catorce asesinatos en los últimos 16 días. La causa no es el calor del verano sino la obligada convivencia, la variación de las rutinas y la sensación de pérdida de control que dispara la violencia de los agresores.

Localidades con vigilia:

Las instituciones y los poderes públicos "son responsables de la aplicación y la efectividad de las políticas capaces de erradicar la violencia machista", y por ello, se han convocado vigilas en los siguientes municipios (en la plaza principal o ante los ayuntamientos):

1. Alacant

2. Albaida

3. Albal

4. Alboraia

5. Alcalà de Xivert / Alcossebre

6. Alcàsser

7. Alfafar

8. Algemesí

9. Alginet

10. Almoradí

11. Alzira

12. Benassal

13. Benetússer

14. Benicarló

15. Benifairo de la Valldigna

16. Benigànim

17. Benimodo

18. Benissa

19. Bocairent

20. Bonrepòs i Mirambell

21. Borriana

22. Buñol

23. Burjassot

24. Cádiz

25. Callosa del Segura

26. Calp

27. Canals

28. Carcaixent

29. Casinos

30. Castelló

31. Catarroja

32. Catral

33. Cinctorres

34. Cortes de Pallás

35. Dénia

36. El Campello

37. Elx

38. Foios

39. Forcall

40. Gandía

41. Godella

42. Guadassuar

43. Hospitalet de Llobregat

44. Jesús Pobre

45. L'Alcora

46. L'Alcúdia

47. Llíria

48. Manises

49. Manuel

50. Massanassa

51. Moncofa

52. Montcada

53. Montesa

54. Morella

55. Oliva

56. Olocau del Rey

57. Ontinyent

58. Paiporta

59. Paterna

60. Pego

61. Peníscola

62. Petrer

63. Picanya

64. Pobla de Vallbona

65. Pobla del Duc

66. Potries

67. Requena

68. Riola

69. Rocafort

70. Rojales

71. Sagunt

72. San Miguel de Salinas

73. Sant Vicent del Raspeig

74. Santa Pola

75. Silla

76. Tavernes de la Valldigna

77. Teulada

78. Valencia

79. Vall d'Uixó

80. Vallada

81. Vila-real

82. Vilafamés

83. Villena

84. Vinaròs

85. Xàtiva

87. Xirivella

Las convocantes invitan a llevar una vela.