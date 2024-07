Educación expedienta a la empresa que dejó sin cantina a 58 IES y le prohíbe firmar contratos públicos durante tres años

Ilitia Mediterránea, empresa que ha dejado sin cantina a 58 IES valencianos ha recibido una querella por presunta estafa y falsedad documental por parte de la empresa de comunicación que contrató y a la que supuestamente debe más de 20.000 euros en servicios impagados.

La empresa se hizo conocida el pasado mes de febrero cuando 29 institutos valencianos denunciaron que no tenían servicio de cantina. En total eran casi 60 centros, muchos de los cuales tenían la cantina parada porque la empresa no pagaba a los trabajadores, otros directamente nunca la llegaron a abrir y unos pocos no servían la comida estipulada en el contrato.

La empresa de comunicación que contrató Ilitia Mediterránea les denuncia ahora también por impagos de casi dos años prestando servicio. En la querella figura que "dejó de abonar las facturas sucesivas, alegando problemas técnicos con el sistema de pagos".

El apoderado de la empresa, además, denuncia "el problema generado a multitud de empresas que presuntamente han estafado de la misma forma, además de un centenar de afectados laboralmente a los que se ha dejado de pagar sistemáticamente sus salarios". Señalan además "el desvío constante de capital y la práctica de utilizar testaferros para salir indemnes de presuntas acciones criminales que están realizando".

Decenas de contratos públicos

La licitación se firmó el tres mes de mayo del año pasado, con PSPV y Compromís en Conselleria y afecta principalmente a institutos de Alicante. Las primeras denuncias empezaron a llegar en junio de 2023 pero las quejas por no prestar servicio se hicieron masivas.

Esta empresa llegó a estar el año pasado en causa legal de cese, pero aún así se hizo con decenas de contratos públicos en toda España. No solo presta servicio a colegios e institutos, también opta y se ha llevado licitaciones para las cantinas de piscinas municipales, universidades, polideportivos hogares pensionistas, y hasta centros de militares, según figura en el Portal de Contatación del Estado.

Educación tomó cartas en el asunto en abril y resolvió por incumplimiento culpable del contratista la gran mayoría de contratos de cantinas de esta empresa. Nada más acabar este proceso, comenzaron el procedimiento declarativo de prohibición de contratar a Ilitia Mediterránea durante tres años. La prohibición entró en vigor el pasado 25 de junio.

La empresa afincada en Elche acumula un historial de impagos a sus trabajadores (como al parecer también sucede ahora) y el año pasado se adjudicó decenas de cantinas en institutos, piscinas, escuelas oficiales de idiomas y universidades pese a estar en causa legal de disolución desde hace años. A finales del año 2023 aseguró que volvía a estar en condiciones de pagar a sus trabajadores. Pese a todo, logró quedarse con decenas de licitaciones públicas por toda la Comunitat Valenciana.

Ilitia Mediterránea, además se adjudicó la piscina municipal de Calp y perdió la adjudicación en noviembre, tras un informe del Consell Jurídic Consultiu que avalaba la decisión del ayuntamiento de romper el contrato "como consecuencia de numerosos incumplimientos".

La empresa también se ha adjudicado el hogar del pensionista de La Vila, concursos en dos universidades públicas de Madrid, la Universidad de Alcalá y la Universidad Rey Juan Carlos, o con el Ejército del Aire, que le ha encargado la gestión de las actividades lúdicas en el centro recreativo de la base aérea de Los Llanos, en Albacete

Inclumpimiento sistémico

Las Ampas, que fueron las primeras en alertar del problema, denuncian que el incumplimiento del pliego de condiciones es "sistemático" en la mayoría de los centros. Según explica un Ampa del Puerto de Sagunto, la cafetería del centro "antes tenía a cuatro personas trabajando, y ahora han dejado a una que ha cogido la baja, además de no pasar un control de Sanidad". Las madres y padres denuncian que en este centro tienen a 1.900 alumnos sin cafetería "y ni siquiera podemos utilizar el espacio porque sigue licitada".

Otra situación muy común es la de incumplir lo establecido en el pliego y dar un mal servicio al alumnado. "Imagina que tuvieran que dar zumos, sandwich, tostadas y 15 productos mas, y resulta que de esos no tienen ni zumo ni tostadas y solo dan 6 productos. Eso está pasando en centros", explica una afectada.

Los centros escolares afectados ya están reclamando a Conselleria que rescinda el contrato con esta empresa ya que las cantinas siguen licitadas y paradas. "Había IES donde la cantina funcionaba perfectamente, pero se llevó la licitación esta empresa y ahor lleva meses cerrada", critica una afectada.

