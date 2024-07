El Consell lleva al Supremo la negativa de Sánchez a convocar la Conferencia de Presidentes

El Consell reclamará al Tribunal Supremo la convocatoria de una Conferencia de Presidentes, el máximo órgano político de cooperación entre el Estado y las autonomías y que no se reúne desde marzo de 2022, hace casi dos años y medio. La portavoz del Ejecutivo valenciano, Ruth Merino, ha anunciado este martes tras el pleno que la Generalitat ultima la presentación de un recurso contencioso administrativo ante el alto tribunal para reclamar la convocatoria al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Varias comunidades gobernadas también por el PP han informado que harán lo propio, en lo que parece una operación de presión coordinada desde Génova.

La convocatoria de este foro ha sido solicitada insistentemente por los territorios populares desde las autonómicas de mayo. La Generalitat, como ha recordado Merino, lo ha reclamado en diferentes ocasiones a Sánchez. El president Carlos Mazón le envió una carta a finales de año. Ahora, el Consell insiste y menciona las políticas migratorias o la reforma de la financiación como asuntos urgentes a abordar.

Según ha recordado la portavoz, no convocar a las autonomías supone una "deslealtad institucional" del socialista que demuestra que "no tiene en cuenta" a los presidentes regionales. Pero además, Merino ha incidido en que al no hacerlo en la actual coyuntura contraviene el propio reglamento de la Conferencia de Presidentes.

"Por dos motivos", según la también consellera de Hacienda. En primer lugar, porque el reglamento obliga al líder del Ejecutivo central a convocar a las comunidades al menos dos veces al año. Y también en los casos en los que la convocatoria sea solicitada por al menos diez presidentes autonómicos, como sucede ahora.

Sin noticias de Montero

Merino también ha apuntado al Gobierno por la financiación autonómica. Más de una semana después del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Consell sigue sin conocer los recursos que percibirá del sistema en concepto de entregas a cuenta y de la liquidación. "Nos dijeron que en dos o tres días tendríamos las cifras, que son necesarias para hacer los presupuestos. El año pasado ya tuvimos que hacerlos a ciegas y confiábamos en tenerlas ya, pero a día de hoy todavía no nos han comunicado nada", ha lamentado.

La responsable de Hacienda ha destacado que a su departamento le "faltan muchos datos" para saber cómo proceder en el diseño de esas cuentas autonómicas. Entre otras, el techo de gasto y el objetivo de déficit, aprobados hoy en el Congreso. Merino ha explicado que el ministerio facilitó datos al respecto en el CPFF, pero sin "confirmar" si estos objetivos (2,6 % de techo de gasto y -0,1 % de déficit) podrán ser diferenciados por territorios en función de su financiación.

El Consell exige un trato diferenciado por esa diferente situación de partida que origina el maltrato del modelo de financiación, pero el Gobierno avisa de que para que territorios como el valenciano puedan tener mayores márgenes, otros deberían renunciar a los suyos. Dicho de otra forma, que el Estado no va a ceder más (dio dos décimas de déficit extra a los territorios). Algo que la Generalitat critica, señalando que del -2,5 % fijado a nivel país, el Estado se queda un 2,4 % y solo deja ese 0,1 % para las comunidades.

