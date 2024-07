PP y Vox mantienen los puentes y Mazón no comparecerá en Corts hasta septiembre

Los dirigentes de Compromís ya no comparecen los primeros en las ruedas de prensa posteriores a la Junta de Síndics. Ahora abren fuego los representantes de Vox, ya que por protocolo se sigue un orden ascendente según la representatividad en Corts. Vox, con 13 escaños, es la fuerza minoritaria, pero al formar parte del Consell, hasta ahora hablaba ante los medios en tercera posición, por detrás de los valencianistas (15 diputados) y PSPV (31) y antes que el PPCV (40). Ahora, ya oposición, lo hace el primero. Esa alteración en el orden de los factores es casi el único cambio en las relaciones entre PP y Vox que se percibió este martes en la reunión de portavoces, la primera tras la ruptura entre ambos partidos en el Ejecutivo autonómico. Y por ahora no altera el producto.

Los voxistas enseñaron los dientes a su exsocio en la primera oportunidad de la que dispusieron, pero el desafío por el momento no parece ir a más. Este martes Vox podría haber votado con la izquierda para forzar una comparecencia extraordinaria del president Carlos Mazón antes del parón estival, pero optaron por unir sus votos a los del PP y exonerar al jefe del Consell, que no acudirá al parlamento hasta septiembre.

PSPV y Compromís pedían convocar la Diputación Permanente (el órgano equivalente a los plenos cuando se cierra el período de sesiones) para que Mazón explicara su hoja de ruta para gobernar en minoría tras el portazo de Vox. También reclamaban la asistencia de los nuevos consellers surgidos de la remodelación. Pero Vox alegó ayer no apreciar "urgencia" ni "motivos" que justifiquen dichas comparecencias y se mantuvo alineado con los populares.

Vox, interesado en la "estabilidad"

El síndic de Vox, José María Llanos, fue más allá y aseguró que "si alguien espera que Vox desestabilice el gobierno por estar en la oposición, se equivoca". El portavoz volvió a desligar la ruptura dictada por Santiago Abascal del funcionamiento del Consell de coalición y culpó a Feijóo. "Estamos fuera porque Feijóo ha querido. No es de extrañar que sigamos apoyando al Consell", dijo para apuntar que esa salida no implica un "cambio de posicionamiento de 180 grados". Más bien al contrario, añadió que pese a no tener ya "compromisos" con el PP, el "interés" de su partido y de los valencianos "es tener un gobierno autonómico estable".

El síndic de Vox, José María Llanos, en la Junta de Síndics / José Cuéllar/Corts

Los populares, mientras, se dejan querer. El nuevo síndic del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, quiso quitar hierro al respaldo de Vox a rechazar la Diputación Permanente y aseguró que es "lógico" que ambos partidos "coincidan". Llorca remarcó que los consellers han pedido comparecer de motu propio y que Mazón lo hará en el debate de política general de inicio de curso (la fecha aun no se conoce) para sustentar la negativa del PP al pleno extraordinario.

Ante este nuevo tiempo de geometría variable, el número dos de Mazón en el partido quiso normalizar los acuerdos entre partidos y volvió a mirar a la izquierda. Así, se mostró esperanzado en "mantener una buena relación" con Vox, "pero también con Compromís y PSPV", apuntó. Para ello, pidió que Vox "deje de ser excusa" para la izquierda ahora que ya no está en el Consell.

Pérez Llorca criticó, sobre todo en referencia a los socialistas, que "sigan con el mismo discurso" pese al cambio de escenario. "El PP ha zanjado la crisis en 24 horas y no ha perdido ni un minuto, pero el PSPV no se ha dado cuenta de que Vox ya no está. Les invito al diálogo y al acuerdo. Si antes tenían la pega de Vox, ahora ya no la tienen", remató.

La izquierda: sigue el "rodillo" de PP y Vox

Desde el PSPV, el síndic José Muñoz señaló que la ruptura de PP y Vox en el Consell y su posterior remodelación han sido "la crisis de gobierno más grave que ha padecido la Comunitat Valenciana en su etapa democrática", por lo que los socialistas consideran que la comparecencia del 'president' estaba "sobradamente justificada" teniendo en cuenta que "la democracia valenciana ha entrado en un periodo inexplorado" en el que se gobierna en minoría.

Muñoz, Chulvi, Navarro y Espinosa, este martes antes de la Junta de Síndics / José Cuéllar/Corts

Muñoz ha criticado que el Consell "se ha instalado en la inestabilidad política" y que ésta "lleva a la parálisis", con unas "consecuencias muy negativas para la economía valenciana". Como ejemplo ha puesto que el periodo medio de pago a proveedores se ha incrementado por encima de los 44 días, y ha lamentado que "se pierda un mes "sin saber qué quiere hacer el president con esta nueva situación de minoría parlamentaria".

Unas afirmaciones que chocan con las críticas que el mismo Muñoz a hecho a Vox por lo que considera "colaboracionismo" con el PP. "PP y Vox siguen votando lo mismo" y ejerciendo el "rodillo parlamentario", ha denunciado. Considera el síndic que es "cuanto menos sorprendente" que Vox no vea la situación "extraordinaria" derivada de la ruptura con los populares. Asimismo, ha indicado que el PP de Mazón se ha "instalado en el cinismo" porque "con una mano autoriza los argumentos" de la oposición al pedir comparecencias pero por otro vota en contra de la petición.

Del lado de Compromís, Isaura Navarro ha opinado que es "una situación muy lamentable democráticamente" que Mazón y los consellers no comparezcan hasta septiembre. "Mes y medio en el que estarán trabajando sin comparecer en las Corts para explicar cuál es su proyecto", ha lamentado.

Además, ve "más lamentable aún" que Vox como partido en la oposición "continúe siendo un grupo de apoyo del gobierno a pesar de haber salido". Así, ha afirmado que no hay "regeneración democrática".

Suscríbete para seguir leyendo