Mazón firma ante 200 agricultores 12,6 millones de euros en ayudas para modernizar los regadíos del Júcar

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha firmado esta mañana el decreto de concesión de 12,6 millones de euros en ayudas a la Acequia Real del Júcar (ARJ) para la ejecución de las obras de modernización del regadío en 8 sectores de la ARJ incluidas en el convenio de Alarcón de 2001 y que tenían que haber estado acabadas hace 15 años. La transformación a goteo de más de las más de 15.800 hectáreas regadas por la Acequia Real del Júcar, que debería haber finalizado en 2009, es clave para la sostenibilidad del Parque Natural de l'Albufera, pues cuando concluya permitirá ahorrar 40 hectómetros cúbicos de agua al año y destinarlos al lago.

Mazón saluda ante un Saló de Corts lleno de regantes del Júcar., / J. M. López

Mazón ha firmado el decreto en el Saló de Corts ante el presidente de la ARJ, Antonio Costa, y alrededor de 200 regantes del Júcar que han sido invitados a un acto en el que el Consell ha escenificado su apuesta porque la actual legislatura sea la del agua. La recién nombrada directora general del Agua y Desarrollo Rural, Sabina Goretti Galindo, ha detallado que con este decreto la Generalitat cubrirá la parte que les corresponde aportar a los regantes, 12,6 millones de euros, en las obras de modernización de estos 8 sectores cuya inversión total es de 40 millones de euros. El resto corre a cargo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, mediante la Sociedad Mercantil de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) y está financiado con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Las actuaciones se desarrollarán en tres anualidades, de manera que para el año 2024 la Generalitat destina 2,1 millones de euros, para 2025 la cuantía será de 4 millones de euros y para 2026 las ayudas casi alcanzarán los 6,4 millones de euros.

Mazón y el presidente de la Acequia Real del Júcar, Antonio Costa, se saludan tras la firma del decreto. / J. M. López

Cuarenta millones de inversión en fondos europeos

El secretario general de la Acequia Real del Júcar, Juan Valero de Palma, ha detallado que "el 80 % de las obras que acomete el Seiasa se pagan con fondos europeos y los regantes tenemos que aportar el 20 % restante, el IVA y los gastos del Seiasa". "En esta ocasión, el decreto del Consell, que se basa en la ley de subvenciones de la Generalitat, respalda a los regantes al cubrir el 20 % que debemos aportar y también el 21 % del IVA, por lo que desde la ARJ asumiríamos los gastos del Seiasa, que vienen a ser un 7 % del valor de la obra más lo que son los proyectos y las expropiaciones".

La Acequia Real del Júcar riega 20.350 hectáreas de cultivos de las cuales unas 4.500 son arrozales del Parque Natural de l’Albufera y, por esta razón, no son susceptibles de transformación. Por tanto, las obras de implantación del riego por goteo que deben financiar y ejecutar Gobierno y Generalitat benefician a un total de 15.850 hectáreas divididas en 46 sectores. En estos momentos ya están finalizados o en obras 25 sectores, de los que 19 están en funcionamiento.

Respecto a los 21 sectores pendientes, Valero de Palma explica que el decreto del Consell firmado hoy incluye 8 sectores, "pero todavía quedan 5 sectores que deben ejecutar los dos ministerios, el de Transición Ecológica y Agricultura, además de los últimos 8 sectores". En este sentido Galindo ha añadido que la Dirección General del Agua de la Generalitat "se comprometió, y de hecho ya estamos en trámite, acometer 3 sectores con 1,7 millones de inversión, más la redacción de proyectos para los 8 últimos sectores, que será ya para 2025".

Foto de grupo de los responsables de la Generalitat y de la Acequia Real del Júcar que han participado en la redacción del decreto de ayudas. / J. M. López

"Apenas hemos alcanzado el 50 % de la modernización"

El Plan hidrológico del Júcar (PHJ) obliga a finalizar la modernización de los regadíos de la Acequia Real del Júcar antes 2027. En este sentido, el presidente de la ARJ, Antonio Costa, durante su intervención ha destacado que "estamos en 2024, quince años después del plazo previsto para acabar las obras y apenas hemos alcanzado el 50 % de la modernización de la Acequia Real y también están pendientes las obras por Acuamed de la Real Acequia de Escalona". "Después de tantas decepciones y atrasos en este momento comenzamos a ver la luz al final del túnel. Percibimos un compromiso firme por parte de la Generalitat Valenciana y del Gobierno de España para dar el impulso definitivo a nuestra modernización, siendo un ejemplo de colaboración entre Administraciones", ha concluido.

Mazón, por su parte, ha mostrado su compromiso por "invertir con rigor en el uso de los recursos hídricos para que lleguen a todas las autonomías y municipios", y ha abogado de nuevo por "un gran pacto nacional del agua" que apueste por la igualdad de todas las autonomías y "con unas reglas de juego comunes y que no recorte las opciones de unos pocos como desgraciadamente aún hoy está pasando". "Sin el agua, sin el riego, sin la agricultura, no es posible entender el futuro de nuestro territorio. No lo es ni la industria agroalimentaria, ni el ocio, ni el turismo. No sería posible. Por eso os animo humildemente a todos a que sigamos trabajando y nos vais a seguir teniendo como aliados en la demanda de ese gran pacto nacional del agua que necesitamos para lograr el futuro que la Comunitat Valenciana se merece, para dar futuro a nuestros campos y para dar futuro a nuestros agricultores", ha insistido el Jefe del Consell.