Comunicacions dels Ports denuncia "el uso partidista que el PP hace de la Abogacía de la Generalitat"

La empresa audiovisual Comunicacions dels Ports SA, cuyo administrador es Francis Puig, hermano del expresidente de la Generalitat Ximo Puig, denuncia en un comunicado "el uso partidista de la Abogacía de la Generalitat por parte del PP en su cacería política contra una pequeña empresa de comunicación del interior de Castellón con el fin de obtener rédito electoral, utilizando para ello todo el aparato de la Administración autonómica y vulnerando toda la legalidad procesal y de derecho a la defensa". La firma reacciona con estas declaraciones tras las informaciones publicadas de que la Abogacía de la Generalitat "ya tiene en su poder el escrito que la Fiscalía formuló el miércoles en el marco de las diligencias previas abiertas desde 2019" tras la "querella política del PP contra la empresa de comunicación". Un detalle nada baladí ya que la Abogacía de la Generalitat no está personada en la causa que investiga las ayudas al valenciano recibidas por las empresas Comunicacions dels Ports, entre otras empresas, por lo que formalmente no puede haber recibido ningún escrito.

Comunicacions dels Ports considera estos hechos "una gravísima irregularidad, ya que si la Abogacía de la Generalitat, como se ha publicado, tiene el escrito de la Fiscalía solo puede ser porque el PP se lo ha filtrado, en clara infracción de ley". Desde la empresa recuerdan que la Abogacía de la Generalitat "solo podría recibir el escrito de la Fiscalía si el juez, en su caso, acordara continuar con la causa en lugar del archivo y le hiciera ofrecimiento de acciones a la Generalitat, algo que no se ha producido, a pesar de lo que aparece en algunas informaciones difundidas, por lo que es evidente que si la Abogacía tiene el escrito es porque se lo ha filtrado la defensa del PP", señalan en el comunicado .

Ante estos hechos la empresa asegura que trasladará una queja al juzgado, al considerarlos "un auténtico atropello, que ponen evidencia la confusión entre el Partido Popular y la Generalitat, algo que confirma que estamos ante una persecución política del PP a la empresa de comunicación para intentar sacar rédito político de forma inadmisible". De hecho la mercantil considera que "el PP ha fracasado en todas las denuncias que ha presentado en el ámbito judicial y administrativo, al menos siete, y ahora las alegaciones presentadas aclararán las dudas surgidas porque la tramitación y gestión de las ayudas al fomento del valenciano en los medios de comunicación -que desde principios de 2015 hasta la actualidad ha recibido más de un centenar de medios informativos- han estado marcadas por el estricto cumplimiento de la legalidad".

Al respecto recuerdan que "las cuestiones que quedan aclaradas en las alegaciones presentadas al segundo informe de la Guardia Civil (que como el primero no arroja conclusiones), figura el hecho de que se reproche la compensación de determinados gastos con otra empresa radiofónica cuando en los ejercicios en que se compensaron era perfectamente legal y solo fue posteriormente, tras una sentencia del Supremo en casación (ante la existencia de diferentes criterios de las audiencias provinciales), cuando se determinó el criterio de que no podían compensarse. En todo caso, no es sostenible una acusación de falsedad por estas circunstancias", señalan.

De igual manera, Comunicacions dels Ports recuerda que su filial Mas Mut Produccions, creada en 2004 "gestiona en Aragón, entre otros medios de proximidad, una emisora de radio en la zona del Matarraña, se presenta a concursos públicos y dispone de trabajadores a su cargo, por lo que no puede ser una entidad instrumental y ficticia para unas ayudas reguladas muchos años después, en 2015 y aún en la etapa del PP en el Consell. De otro modo, de aplicar determinados criterios, no se explicaría la naturaleza y funcionamiento de la infinidad de empresas que cuentan con matrices y diversas filiales para diferentes divisiones de negocio".

Por eso Comunicacions dels Ports, SA, reitera que es "un pequeño grupo de comunicación que, desde hace 36 años, tras su puesta en marcha en 1988, con extraordinario esfuerzo y sacrificio de muchísimas personas y con el apoyo de más de un centenar de socios, ha mantenido y dado vida a un espacio comunicativo único, propio, plural e íntegramente en valenciano en una zona del interior de la Castellón afectada por la despoblación, por lo que lamenta la persecución destructiva practicada por el Partido Popular con el único afán de obtener tajada electoral y a costa de perder jirones de credibilidad en la comarca de Els Ports y en Morella". E insiste, finalmente, en que, "en las diligencias previas abiertas desde 2019, hace ya cinco años, como consecuencia de la querella política del PP, ya se han demostrado falsas todas las acusaciones que hizo este partido, como el fraude en subvenciones, la malversación, la prevaricación, el tráfico de influencias y contra la hacienda pública". Delitos descartados en la instrucción que finalmente sigue adelante por estafa y falsedad en documento mercantil.