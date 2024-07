La ONCE premia a la periodista Mónica Ros en los Premios Solidarios 2024

Los Premios Solidarios del Grupo Social ONCE Comunitat Valenciana 2024 ha reconocido a la periodista de Levante-EMV, Mónica Ros, en su edición de este año. La ONCE ha reconocido el trabajo de Mónica Ros en el apartado de programa, artículo o proyecto de comunicación "por su trayectoria en el campo de la información sobre cuestiones de migración, refugiados, discapacidad, mujer, desigualdad, y, la defensa de la dignidad y los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad". El jurado ha valorado, según fuentes de la organización, entre otros, los siguientes artículos publicados por Mónica Ros en Levante-EMV: "Las llamadas al 112 relacionadas con el suicidio de chicas jóvenes se triplican en 4 años", publicado el 20 de marzo de 2024”; “Los menores víctimas de acosos por internet y ciberdelitos se disparan", publicado el 4 de junio de 2024” y “La pobreza crece en València por cuarto año consecutivo", publicado el 19 de junio de 2024.

Mónica Ros ya recibió en 2019 el primer premio concedido por el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana (Cermi CV) que también reconocen el trabajo de personas e instituciones en favor de las personas con discapacidad y sus familias. Áreas de las que no ha dejado de escribir Mónica Ros desde 2014 con un plus de sensibilidad y rigor a la hora de informar, tras incorporarse en 2004 a la redacción de Levante-EMV.

Los Premios Solidarios son la máxima distinción que la ONCE concede a nivel autonómico, distinguiendo a aquellas personas, empresas, ONG, entidades y organismos de la Administración Pública y programas o trabajos de comunicación que hayan destacado por una labor solidaria coincidente con los valores esenciales de la Cultura Institucional del Grupo Social ONCE. En la categoría de Institución, Organización, ONG, el Premio Solidario es para Afanias Castellón, "por su dilatada trayectoria en la promoción, atención y mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y la de sus familias con el fin de garantizar sus derechos, promoviendo y fomentando la igualdad de oportunidades, así como su inclusión social". El Premio Solidarios a la Persona Física se ha concedido a la diputada Laura Soler, "por su labor docente e investigadora en la Universidad de Alicante y su lucha en defensa de los derechos de las personas con discapacidad desde el activismo intelectual y la participación política".

En la categoría de Empresa, el galardón es para Miniland, "por su aportación al conocimiento de la diversidad por parte de los niños y las niñas a través de una línea de juguetes inclusivos, especialmente en la colección de muñecos y muñecas Miniland Dolls, de diferentes orígenes y con discapacidad auditiva, visual, síndrome de Down, etc". Finalmente, en el apartado de Administración Pública, el Premio Solidario es para la Universitat Politècnica de València (UPV), "por su clara apuesta por la inclusión a través de la atención de los estudiantes con necesidades específicas y el empleo de personas con discapacidad desde la Fundación CEDAT; su lucha por la eliminación de la Brecha Digital; sus proyectos de accesibilidad y su programa de práctica deportiva para alumnado con discapacidad 'UPV IN'”.

El jurado de los Premios Solidarios ONCE 2024. / Levante-EMV

El Jurado de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Comunitat Valenciana 2024 , ha estado formado por Ignacio Grande Ballesteros, Secretario Autonómico de Familia y Servicios Sociales; Silvia Tomás Sánchez, Directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica; Marian Ferrús Pérez, Presidenta Plena Inclusión Comunitat Valenciana; Ana Díaz Alonso, consejera general de la ONCE en políticas sociales y consejos territoriales; José Manuel Pichel Jallas, delegado de la ONCE en la Comunitat Valenciana; y Enrique Llin Ruiz, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en la Comunitat Valenciana.