El Síndic avala que las familias de acogida puedan adoptar "si beneficia al menor"

El protocolo de Infancia en la Comunitat Valenciana establece que, cuando un menor que vive en una familia de acogida, y pasa a ser un niño con posibilidades de ser adotado, se propondrá una familia adecuada para él que, de entrada, no puede ser la familia de acogida que le ha estado cuidando, en aras de evitar "atajos" en el procedimiento. Y así, aunque la familia de acogida proponga adoptar a ese mismo menor, la Administración valenciana no lo permite, algo que no ocurre en otras autonomías como por ejemplo, la Comunidad de Madrid. Las familias de acogida dieron ayer la voz de alerta ante "separaciones drámaticas" a la espera de cambios en los protocolos que permitan la existencia de una lista única de familias o una medida similar.

Y el Síndic de Greuges, Ángel Luna, asegura que, en función de cada caso y siempre "teniendo en cuenta el interés superior del menor" esta posibilidad sí debe ser una realidad y las familias de acogida deben poder adoptar al menor que convive con ellos, si todos están de acuerdo y es en beneficio de niño o la niña.

"Debemos insistir en la necesidad de que, a la hora de adoptar por parte de la entidad pública, medidas de adopción para los menores que se encuentran en una medida de acogimiento familiar temporal, impere el supremo interés del menor y se tenga en cuenta el tiempo transcurrido en la medida actual, la calidad del vínculo establecido y su adaptación, dando preferencia a la familia acogedora para la asignación si esta se brinda para la adopción sin ofrecimiento previo, tal y como se contempla en el Art. 151 de la ley 26/2018 de derechos de la infancia y la adolescencia de la Comunitat Valenciana, antes de instar transiciones de convivencia que puedan poner en riesgo el bienestar emocional de los menores", explica el Síndic en una de las numerosas resoluciones que tiene al respecto.

Es más, el Síndic afirma que su argumentario "viene sustentado por la evidencia científica" y explica que la propia conselleria manifiesta aceptar la recomendación de "contemplar la posibilidad de adoptar figuras como la adopción abierta que permitan el mantenimiento de los referentes afectivos previos de los menores" siempre que el interés del menor "así lo aconseje debido a su situación familiar, edad o cualquier otra circunstancia significativa".

